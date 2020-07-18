В США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI, – Кулеба

6 катеров уже готовятся для передачи в рамках помощи США по оборонным программам. Остальные Украина докупит на средства из оборонного бюджета

США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI вместе с сопутствующим оборудованием. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, американские катера помогут Украине противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

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"Этот важный шаг свидетельствует о возрастающем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО вооруженные силы, которые будут способны эффективно противостоять российской агрессии", – пишет министр.

Mark VI – это быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для передачи Украине в рамках помощи США по соответствующим программам.

Остальные Украина сможет купить у США за средства оборонного бюджета.