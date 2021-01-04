ВМС Украины в ближайшее время получат ещё 3 американских катера Island

В ВМС Украины появится дивизион из пяти катеров данного класса.

Командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в течение первого полугодия 2021 года Украина получит три американских патрульных катера класса Island.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Ожидаем, что Island придут к нам в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все способности – тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса", – сказал Неижпапа.

Он проинформировал, что сейчас катера проходят соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Уже в январе украинские экипажи отправятся в город Балтимор (штат Мэрилэнд),где будут проходить обучение непосредственно на борту.

Кроме того, Неижпапа сообщил о подписании контракта на строительство для Украины американских катеров Mark VI.

"Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022-го) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на Island", – сказал командующий ВМС Украины.

Катера типа Island – быстроходные суда, которые строились в течение 1980-90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав – до 18 моряков, в частности, три офицера. На вооружении катеров – автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 мм и два пулемета М2НВ калибра 12,7 мм. Корабли также оборудованы радиолокационной станцией, на борту каждого есть моторная лодка.

Напомним, в ноябре В Одессе прошла торжественная церемония включения двух подаренных США патрульных катеров типа Island "Славянск" и "Старобельск", а также поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.