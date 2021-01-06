Минобороны США заказали изготовление первых двух катеров Mark Mk VI для Украины

Стоимость контракта составляет 19,96 млн долларов. Производством займется компания SAFE Boats International.

Министерство обороны США уже подписали контракт с компанией, передает Defense Express.

В рамках американской программы Foreign Military Sales Украина получит 16 катеров новейшего катера Mark Mk VI. Шесть из них Соединенные Штаты передадут бесплатно. Остальные 10 ВМС Украины планируют закупить за бюджетные средства. Они обойдутся бюджету Украины примерно в 100 млн долларов, что равно 2,8 млрд гривен.

Отмечается, что катера Mark Mk VI начали производить с 2015 года. Украина станет первым иностранным получателем новейшего типа корабля. Для нужд ВМС США за 3 года было закуплено 12 катеров.

Для нужд ВМС могут поменять главное вооружение катера: вместо двух 25-мм управляемых установок, скорее всего, установят британские пушки Seahawk A2 калибром 30 миллиметров.

Mark Mk VI – боевой катер компании SAFE Boats International. Катер разработан на базе многоцелевого катера "Archangel". Характеристики катера Mk VI:

Полное водоизмещение – 72 тонны

Длина – 25,8 м

Ширина – 6,2 м

Осадка – 1,2 м

Экипаж корабля – 10-11 человек с возможностью расширения до 18

Максимальная скорость – 45 узлов (83 км\ч)

Стандартное вооружение – 2 25-мм управляемых установок Mk 38 Mod 2, и 6 пулеметов.

Напомним, что в Минобороны Украины ожидают поступление трех катеров типа "Island" в первой половине нынешнего года. Для обучения эксплуатации в США отправят украинских моряков, которые будут обучаться в Балтиморе.

Ранее Украина заключила контракт с Турцией на постройку катеров класса "Ada".