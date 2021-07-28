"В честь погибших героев": бойцы ССО поднимутся на 6 самых высоких точек Карпат (видео)

Военные хотят покорить все самые высокие точки, чтобы "хоть на какое-то время стать ближе к погибшим друзьям, наблюдающие за ними с небес".

Бойцы 8 полка специального назначения Сил специальных операций отправились в Карпаты, чтобы почтить память погибших побратимов ко дню ССО. Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

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Сразу после проведения соревнований на лучшую группу спецназа, бойцы отправились в горы. Они пройдут сложный маршрут по самым высоким точкам Украины.

"Рядом со мной стоят одни из лучших сыновей нашей страны, которые уже 8 год подряд защищают границы нашего государства от агрессора. К большому сожалению рядом с нами не стоят наши побратимы, которые отдали самое ценное, что есть у настоящих воинов — свою жизнь. Отдали его за мир и спокойствие во всех украинских домах. … Собрались мы тут не в туристических целях. В честь погибших героев мы преодолеем маршрут, который проходит через самые высокие точки Карпат", — утверждает боец ССО в видео.

По словам военного, этот маршрут даст возможность военным хоть на какое-то время стать ближе к своим погибшим друзьям, наблюдающие за ними с небес.

Вчера, 27 июля, бойцы спецназа покорили первую гору — Петрос, ее высота составляет 2020 метров.

Напомним, в соревнованиях на лучшую группу спецназа победил 8 полк. Ранее бойцы ССО провели учения по переходу за линию фронта на Донбассе.

Отметим также, что 3 полк ССО прошел сертификацию НАТО первого уровня.