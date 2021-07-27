Засады, диверсии и разведка: ССО Украины определили лучшую группу спецназа (фото)

За ходом соревнований наблюдали аташе из НАТО, в следующем году к ним привлекут страны Альянса для международных состязаний.

Силы специальных операций Украины провели ежегодное соревнование по определению лучшей группы спецназа. Об этом сообщает Командование ССО ВС Украины в Facebook.

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На протяжении двух недель бойцы на базе учебно-тренировочного центра ССО соревновались в:

засадных действиях

диверсионных действиях

контрдиверсионных действиях

разведывательных операциях с применением агентурных методов.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Операторы также отработали целый ряд заданий в условиях урбанизированной местности. А все задания проходили в условиях тяжелых психологических и физиологических нагрузок и в максимально сжатые сроки. На завершающем этапе все бойцы совершили марш на 10 км с полным снаряжением.

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

Победителем соревнований стали воины из 8-го отдельного полка спецназа. За ходом соревнований наблюдали 21 представитель стран НАТО. В следующем году, как сообщают в Командовании, учения сделают международными, чтобы к ним могли присоединиться бойцы из стран Альянса.

Фото: АрміяInform Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Напомним, бойцы ССО провели учения по переходу за линию фронта на Донбассе. Ранее 3 полк ССО прошел сертификацию НАТО первого уровня. Отметим, что по словам нардепа Виктории Сюмар, боевика "Гиви" ликвидировали Силы спецопераций.

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