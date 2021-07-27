Засідки, деверсії та розвідка: ССО України визначили кращу групу спецназу (фото)

За ходом змагань спостерігали аташе з НАТО, наступного року до них залучать країни Альянсу для міжнародних змагань.

Сили спеціальних операцій України провели щорічне змагання з визначення кращої групи спецназу. Про це повідомляє Командування ССО ЗС України в Facebook.

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Протягом двох тижнів бійці на базі навчально-тренувального центру ССО змагалися в:

засадних діях

диверсійних діях

контрдиверсійних діях

розвідувальних операціях із застосуванням агентурних методів.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Оператори також відпрацювали цілу низку завдань в умовах урбанізованої місцевості. А всі завдання проходили в умовах важких психологічних і фізіологічних навантажень і в максимально стислі терміни. На завершальному етапі всі бійці здійснили марш на 10 км із повним спорядженням.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Переможцем змагань стали воїни з 8-го окремого полку спеціального призначення. За ходом змагань спостерігали 21 представник країн НАТО. У наступному році, як повідомляють у Командуванні, навчання зроблять міжнародними, щоб до них могли приєднатися бійці з країн Альянсу.

Фото: АрміяInform Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Нагадаємо, бійці ССО провели навчання з переходу за лінію фронту на Донбасі. Раніше 3 полк ССО пройшов сертифікацію НАТО першого рівня. Відзначимо, що за словами нардепа Вікторії Сюмар, бойовика "Гіві" ліквідували Сили спецоперацій.

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