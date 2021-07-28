"На честь загиблих героїв": бійці ССО піднімуться на 6 найвищих точок Карпат (відео)

Військові хочуть підкорити всі найвищі точки, щоб "хоч на якийсь час стати ближче до загиблих друзів, які спостерігають за ними з небес".

Бійці 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій вирушили в Карпати, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів до дня ССО. Про це повідомляється на сторінці полку у Facebook.

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Відразу після проведення змагань на кращу групу спецназу, бійці вирушили в гори. Вони пройдуть складний маршрут найвищими точками України.

"Поруч зі мною стоять одні з кращих синів нашої країни, які вже 8 рік поспіль захищають кордони нашої держави від агресора. На превеликий жаль, поруч з нами не стоять наші побратими, які віддали найцінніше, що є в справжніх воїнів — своє життя. Віддали його за мир і спокій в усіх українських будинках. ... Зібралися ми тут не в туристичних цілях. На честь загиблих героїв ми подолаємо маршрут, який проходить через найвищі точки Карпат", — стверджує боєць ССО у відео.

За словами військового, цей маршрут дасть можливість військовим хоч на якийсь час стати ближче до своїх загиблим друзів, які спостерігають за ними з небес.

Вчора, 27 липня, бійці спецназу підкорили першу гору — Петрос, її висота становить 2020 метрів.

Нагадаємо, у змаганнях на кращу групу спецназу переміг 8 полк. Раніше бійці ССО провели навчання з переходу за лінію фронту на Донбасі.

Зазначимо також, що 3 полк ССО пройшов сертифікацію НАТО першого рівня.