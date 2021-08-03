Евакуація поранених і безпарашутне десантування: бійці ССО провели навчання на Донбасі (відео)

На навчаннях використовувалися бойові патрони, засоби мінування і підриву для максимального наближення до бойових умов.

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій провели навчання в районі Операції об'єднаних сил, під час яких відпрацьовувалися різні елементи із застосуванням вертольотів. Про це повідомляє АрміяInform.

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Групу бійців розділили на дві підгрупи, одна з них виконує місію на землі, а друга — на вертольоті. За сценарієм у першої підгрупи є поранений, друга приходить їм на допомогу, здійснюючи безпарашутне десантування.

Військові першої групи допомагають знищити сили умовного ворога. Після цього всіх, включаючи пораненого військового, евакуюють вертольотом. На борту пораненому надають медичну допомогу.

Фото: АрміяInform

Підкреслюється, що навчання проходять у максимально наближених до реальності умовах.

Фото: АрміяInform

"Під час навчання ми використовуємо тільки бойові боєприпаси, засоби мінування і підриву. Такі заняття проводимо щотижня, іноді — частіше. Відпрацьовуємо всі елементи, які можуть використовувати підрозділи Сил спеціального призначення під час виконання бойових завдань", — розповідає один з військових на ім'я Владислав.

Фото: АрміяInform

За словами спецпризначенця, у них максимальний рівень підготовки, якого вдалося досягти завдяки постійним тренуванням.

Нагадаємо, бійці ССО провели навчання з переходу лінії фронту на Донбасі. У ході маневрів відпрацьовувалося відбиття нападу умовного ворога, а також дії в засідці.

Також воїни 8 полку спецпризначення ССО підкорили 6 найвищих точок Карпат на честь загиблих побратимів.