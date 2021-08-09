Украинская разведка установила приборы для слежения за противником на Змеином острове

Разведчики провели на острове учения по противодействию Российской Федерации на фоне присутствия войск государства-агрессора в Черноморском регионе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провело учения по проверке боеготовности разведки и спецсредств на Змеином острове, расположенном в Черном море на фоне присутствия вооруженных сил России в регионе и на оккупированной территории Крыма. Силы ГУР установили на острове оборудование для слежения за надводными и подводными объектами противника. Об этом сообщает портал АрміяInform.

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В ходе учений командование ГУР провело занятия с личным составом по подводному минированию, также была проверена готовность расчетов переносных ракетно-зенитных комплексов обнаружить воздушные цели противника. Помимо этого разведчики провели учения по стрельбам из стрелкового оружия.

[ + – ] В ходе учений разведчики тренировались проводить подводное минирование Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Остров Змеиный является стратегически важным регионом в акватории северо-западной части Черного моря — он расположен в 38 километрах от побережья к востоку от дельты Дуная, а его расстояние до Одессы составляет всего 120 километров. Ближайшими к острову являются такие украинские населенные пункты, как порт Усть-Дунайск и город Вилково. Остров крестообразной формы имеет длину 662 и ширину 560 метров, а его площадь составляет 17 гектаров. Длина береговой линии — 3,34 км.

По данным портала, прикрытие острова обеспечено при помощи элементов комплексной системы противоракетной обороны (ПРО) стран НАТО, которая закрывает восточные границы Евросоюза. Также в расположенном неподалеку от острова румынском портовом городе Констанца расположена Военно-Морская база Альянса.

Напомним, в конце июня — начале июля в Черном море состоялись украинско-американские учения Sea Breeze, которые стали самыми масштабными за последние 20 лет. В них приняли участие 32 боевых корабля, 40 единиц авиации и военнослужащие из разных стран мира, среди которых Австралия, Канада, Великобритания, Турция, Франция, Швеция и другие.

На фоне учений в конце июня российская армия проверила боеготовность ПВО на оккупированной территории Крыма. Помимо этого судна Черноморского флота РФ и пограничные корабли ФСБ близко подходили к кораблям Госпогранслужбы, а также сопровождали тактические группы флота НАТО во время учений.