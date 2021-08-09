Українська розвідка встановила прилади для спостереження за противником на Зміїному острові

Розвідники провели на острові навчання з протидії Російській Федерації на тлі присутності військ держави-агресора в Чорноморському регіоні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) провело навчання з перевірки боєготовності розвідки та спецзасобів на Зміїному острові, розташованому в Чорному морі на тлі присутності збройних сил Росії в регіоні та на окупованій території Криму. Сили ГУР встановили на острові обладнання для стеження за надводними та підводними об'єктами противника. Про це повідомляє портал АрміяInform.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У ході навчань командування ГУР провело заняття з особовим складом із підводного мінування, також була перевірена готовність розрахунків переносних ракетно-зенітних комплексів виявити повітряні цілі противника. Крім цього, розвідники провели навчання зі стрільб зі стрілецької зброї.

[ + – ] У ході навчань розвідники тренувалися проводити підводне мінування Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Острів Зміїний є стратегічно важливим регіоном у акваторії північно-західної частини Чорного моря — він розташований у 38 кілометрах від узбережжя на схід від дельти Дунаю, а його відстань до Одеси становить всього 120 кілометрів. Найближчими до острову є такі українські населені пункти як порт Усть-Дунайськ і місто Вилкове. Острів хрестоподібної форми має довжину 662 і ширину 560 метрів, а його площа становить 17 гектарів. Довжина берегової лінії — 3,34 км.

За даними порталу, прикриття острова забезпечено за допомогою елементів комплексної системи протиракетної оборони (ПРО) країн НАТО, яка закриває східні кордони Євросоюзу. Також у розташованому неподалік від острова румунському портовому місті Констанца розташована Військово-Морська база Альянсу.

Нагадаємо, у кінці червня — початку липня в Чорному морі відбулися українсько-американські навчання Sea Breeze, які стали наймасштабнішими за останні 20 років. У них взяли участь 32 бойових корабля, 40 одиниць авіації та військовослужбовці з різних країн світу, серед яких Австралія, Канада, Великобританія, Туреччина, Франція, Швеція та інші.

На тлі навчань в кінці червня російська армія перевірила боєготовність ППО на окупованій території Криму. Крім цього судна Чорноморського флоту РФ і прикордонні кораблі ФСБ близько підійшли до кораблям Держприкордонслужби, а також супроводжували тактичні групи флоту НАТО під час навчань.