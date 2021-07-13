"Стежили і погрожували": прикордонники розповіли, як РФ намагалася зірвати Sea Breeze (фото, відео)

Росіяни в ході навчань Sea Breeze-2021 стежили за кораблями України і НАТО в Чорному морі, вдаючись до різних хитрощів і загроз.

Судна Чорноморського флоту РФ і прикордонні кораблі ФСБ близько підійшли до кораблів Держприкордонслужби, а також супроводжували тактичні групи флоту НАТО під час українсько-американських навчань Sea Breeze-2021, пише пресслужба відомства.

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За даними прикордонників, російські військові були особливо занепокоєні, коли учасники навчань Sea Breeze-2021 наближалися в райони газоконденсатних родовищ у Чорному морі.

"У кораблів країни-агресора негайно виникали загрозливі нотки в повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошувалися закритими по фальшивих повідомленнях, курс руху кораблів оголошувався небезпечним, лунали вимоги негайно змінити курс і покинути район родовищ", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Сі Бриз 2021

[ + – ] Сі Бриз 2021

[ + – ] Сі Бриз 2021

У Держприкордонслужбі також додали, що російський корабель "Павло Державін", який займався стеженням за військовими суднами НАТО в близькості до територіальних вод України, використовував сигнал "судно, позбавлене можливості управлятися". А на запит української сторони про надання допомоги, росіяни визнавали, що ніяких неполадок немає.

Прикордонники додали, що всі плани зі зриву Sea Breeze-2021 провалилися й українсько-американські навчання пройшли в повному обсязі в акваторії Чорного моря.

"Зрештою все стеження і хитрість викрили, плани навчань виконані в повному обсязі, аргументи української сторони про проведення міжнародних навчань у В(м)ЕЗ України з дотриманням норм міжнародного мореплавства, залишали російські кораблі ні з чим. Міжнародні тактичні групи кораблів благополучно повернулися в пункти базування, а північні сусіди на шанобливій дистанції тільки пильно дивилися вслід", — підсумували в Держприкордонслужбі.

[ + – ] Навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі

Раніше Фокус повідомляв, що 28 червня в Чорному морі стартували навчання Sea Breeze-2021. Українсько-американські навчання стали наймасштабнішими за останні 20 років і в них залучили 32 бойових кораблі і 40 одиниць авіації.

Також Фокус розповідав, що початок навчань Sea Breeze-2021 ознаменувався НП з есмінцем Defender у Чорному морі. Москва звинуватила британський есмінець у "порушенні російських кордонів" і нібито здійснила "попереджувальне бомбометання". Міністерство оборони Великобританії спростувало заяву російських військових і заявило, що "не помітили попереджувальне бомбометання" по есмінцю HMS Defender біля мису Фіолент.