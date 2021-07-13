"Следили и угрожали": пограничники рассказали, как РФ пыталась сорвать Sea Breeze (фото, видео)

Россияне в ходе учений Sea Breeze-2021 следили за кораблями Украины и НАТО в Черном море, прибегая к разным хитростям и угрозам.

Судна Черноморского флота РФ и пограничные корабли ФСБ близко подходили к кораблям Госпогранслужбы, а также сопровождали тактические группы флота НАТО во время украинско-американских учений Sea Breeze-2021, пишет пресс-служба ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным пограничников, российские военные были особенно обеспокоены, когда участники учений Sea Breeze-2021 приближались в районы газоконденсатных месторождений в Черном море.

"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениями, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", — говорится в сообщении.

[ + – ] Си Бриз 2021

[ + – ] Си Бриз 2021

[ + – ] Си Бриз 2021

В Госпогранслужбе также добавили, что российский корабль "Павел Державин", который занимался слежкой за военными суднами НАТО в близости к территориальным водам Украины, использовал сигнал "судно, лишенное возможности управляться". А на запрос украинской стороны о предоставлении помощи, россияне признавали, что никакой поломки нет.

Пограничники добавили, что все планы по срыву Sea Breeze-2021 провалились и украинско-американские учения прошли в полном объеме в акватории Черного моря.

"В конце концов, все слежения и хитрости разоблачили, план учений выполнены в полном объеме, аргументы украинской стороны о проведении международных учений в И(м)ЭЗ Украины с соблюдением норм международного мореплавания, оставляли российские корабли ни с чем. Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели в след", — подытожили в Госпогранслужбе.

[ + – ] Учения Sea Breeze-2021 в Черном море

Ранее Фокус сообщал, что 28 июня в Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021. Украинско-американские учения стали самыми масштабными за последние 20 лет и в них задействовали 32 боевых корабля и 40 единиц авиации.

Также Фокус рассказывал, что начало учений Sea Breeze-2021 ознаменовалось ЧП с эсминцем Defender в Черном море. Москва обвинила британский эсминец в "нарушении российских границ" и якобы произвела "предупредительное бомбометание". Министерство обороны Великобритании опровергло заявление российских военных и заявило, что "не заметило предупредительное бомбометание" по эсминцу HMS Defender у мыса Фиолент.