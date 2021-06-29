"Гречка без соуса": военный НАТО показал завтрак на Sea Breeze-2021 в Украине (фото)

Британский десантник показал, чем кормят участников украинско-американских военных учений, которые проходят в Черном море.

Военнослужащий Великобритании опубликовал фото из столовой, где подают еду участвующим бойцам в военных учениях Sea Breeze-2021, которые стартовали 28 июня. Снимок он опубликовал в своем Instagram.

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Десантник, называющий себя Джонни, свой очередной пост в Instagram посвятил еде на украинско-американских учениях Sea Breeze-2021.

По словам военнослужащего, три дня подряд на завтрак им подают один и тот же напиток.

На снимке видно, что в столовой бойцам выдают порцию гречки, половину сосиски и порезанные огурец с помидором.

Добро пожаловать на Sea Breeze. Вот ваш завтрак по стандартам НАТО. Напиток, тот же, что был предыдущие три раза, пустая гречка, сосиска, порезанный огурец и пара кусочков помидора. Никаких соусов. Вкуснятина", — написал британский военнослужащий Джонни, который участвует в украинско-американских учениях See Breeze-2021.

[ + – ] Завтрак на Sea Breeze-2021

Ранее Фокус сообщал, что 28 июня стартовали военные учения Sea Breeze-2021. Украинско-американские учения станут самыми масштабными за последние 20 лет и в них задействуют 32 боевых корабля и 40 единиц авиации.

Также Фокус рассказывал, что перед началом Sea Breeze-2021 в Черном море произошло ЧП с эсминцем HMS Defender. Россия обвинила британское судно в "нарушении российских границ" и якобы произвело "предупредительное бомбометание". Министерство обороны Великобритании опровергло заявление российских военных и заявило, что "не заметило предупредительное бомбометание" по эсминцу HMS Defender.