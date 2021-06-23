В ВМС Британии не заметили "предупреждающего" обстрела в Черном море

Корабль шел в акватории, соблюдая международное право. Россия же проводила там военные учения, о которых предупреждала британцев.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что никакого обстрела не было, корабль шел морем в соответствии с международным правом. Об этом сообщается на странице Минобороны в Twitter.

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Как заявляют в оборонном ведомстве, корабль Королевского флота Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось", — указывают в пресс-службе.

В Военно-морских силах не подтверждают обстрелов и сбрасывания бомб по пути следования корабля. Россия проводила военные учения в Черном море и давали предварительное предупреждение о своей деятельности.

Перед заявлением британцев, инцидент в Черном море прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявляет, что действия РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма несут постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому он всегда указывает на необходимость нового взаимодействия членов НАТО с Украиной в Черном море.

HMS Defender следовал по маршруту, который проходил в десятке километров от оккупированного Крыма. В соответствии с 17 статьей конвенции ООН по морскому праву 1982 года, можно использовать территориальные воды других стран, если это сократит путь. По международному праву, водное пространство оккупированного Крыма принадлежит Украине, поэтому в Британии и заявили, что они ничего не нарушили.

[ + – ] Британский корабль в Черном море Фото: Скриншот

В то же время по информации BBC на борту британского корабля находились бойцы Сил спецопераций ВСУ. В Генштабе им сообщили, что они не владеют информации об обстрелах, вероятно, это фейк.

Напомним, по информации росСМИ, российский бомбардировщик Су-24М сбросил авиабомбы рядом с кораблем Defender. Заявляется, что корабль "нарушил государственную границу РФ в Крыму", он зашел на 3 км вглубь территории у мыса Фиолент.

В 12.06 и 12.08 российский пограничный сторожевой корабль ФСБ выполнил предупредительную стрельбу по "нарушителю", а в 12:19 российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

Отметим, что HMS Defender прибыл в одесский порт 18 июня вместе с кораблем ВМС Нидерландов для учений Sea breeze-2021. В нынешнем году учения станут самыми масштабными за всю историю проведения.