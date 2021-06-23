У ВМС Британії не помітили "попереджувального" обстрілу в Чорному морі

Корабель йшов в акваторії, дотримуючись міжнародного права. Росія ж проводила там військові навчання, про які попереджала британців.

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що ніякого обстрілу не було, корабель ішов морем відповідно до міжнародного права. Про це повідомляється на сторінці ВМС у Twitter.

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Як заявляють в оборонному відомстві, корабель Королівського флоту Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.

"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося", — вказують у пресслужбі.

У Військово-морських силах не підтверджують обстрілів і скидання бомб по шляху проходження корабля. Росія проводила військові навчання в Чорному морі та давала попереднє попередження про свою діяльність.

Перед заявою британців, інцидент у Чорному морі прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявляє, що дії РФ в Чорному й Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму несуть постійну загрозу Україні й союзникам. Саме тому він завжди вказує на необхідність нової взаємодії членів НАТО з Україною в Чорному морі.

HMS Defender йшов маршрутом, який проходив у десятках кілометрів від окупованого Криму. Відповідно до 17 статті конвенції ООН із морського права 1982 року, можна використовувати територіальні води інших країн, якщо це скоротить шлях. За міжнародним правом, водний простір окупованого Криму належить Україні, тому в Британії і заявили, що вони нічого не порушили.

[ + – ] Британський корабель у Чорному морі Фото: Скриншот

У той же час за інформацією BBC на борту британського корабля знаходилися бійці Сил спецоперацій ЗСУ. У Генштабі їм повідомили, що вони не володіють інформацією про обстріл, ймовірно, це фейк.

Нагадаємо, за інформацією РосЗМІ, російський бомбардувальник Су-24М скинув авіабомби поруч із кораблем Defender. Заявляється, що корабель "порушив державний кордон РФ у Криму", він зайшов на 3 км вглиб території біля мису Фіолент.

О 12:06 і 12:08 російський прикордонний сторожовий корабель ФСБ здійснив попереджувальну стрільбу по "порушнику", а о 12:19 російський фронтовий бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця.

Зазначимо, що HMS Defender прибув в одеський порт 18 червня разом із кораблем ВМС Нідерландів для навчань Sea breeze-2 021. У нинішньому році навчання стануть наймасштабнішими за всю історію проведення.