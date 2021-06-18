В одеський порт прибули два натовські кораблі з Британії та Нідерландів (фото, відео)
Мета заходу кораблів — демонстрація солідарності Альянсу з Україною.
Два кораблі НАТО ввійшли в одеський морський порт сьогодні, 18 червня. Про це повідомляє місцеве видання Думська.
Об 11:00 пришвартувався британський есмінець Королівського морського флоту HMS Defender D36, а приблизно о 12 дня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Eversten F805. Проведення кораблів до причалу здійснили буксири "Булат" і "Патріот".
Британські есмінці, як пишуть у виданні, вже не вперше знаходяться в Одесі. Вони вже були в місті в 2017, 2019 і 2020 роках. Однак Defender йшов у Чорному морі вперше.
HMS Defender D36 — есмінець, який увійшов у королівський флот у 2013 році.
- повна водотоннажність — 8 500 тонн;
- довжина — 152 метри;
- ширина — 21 метр;
- осадка — 7 метрів;
- швидкість — 35 вузлів.
Озброєння есмінця:
- артилерійські установки: 114 мм Mark 8 Mod (одна установка), зенітна пара 20-мм Mark 15 Phalanx і два 30-мм "Ерлікон";
- ракетне озброєння — 2 по 4 пускові протикорабельні ракети "Гарпун", 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30".
Нідерландський корабель HNLMS Eversten F805 в Одесі також вперше. Судно взяте на озброєння в 2005 році.
Короткі характеристики корабля:
- повна водотоннажність — 6 000 тонн;
- довжина — 144 метри;
- ширина — 19 метрів;
- осадка — 5 метрів;
- швидкість — 30 вузлів.
Озброєння фрегата:
- артилерійські установки: 127-мм гармата "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкіпер" із 7 стовбурами, два "Ерлікони" і пара кулеметів "Браунінг";
- ракетне озброєння — 8 протикорабельних ракет Harpoon, 40 пускових установок Mk41 для різних боєприпасів;
- торпедна зброя — два двотрубні 324-мм торпедні апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.
Розміщення кораблів в Одесі має продемонструвати солідарність НАТО з Києвом.
Нагадаємо, вчора, 17 червня, в Чорне море зайшло розвідсудно ВМС Франції. Зазначимо, що в Чорне море два натовські кораблі зайшли 14 червня.