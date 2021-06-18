В одеський порт прибули два натовські кораблі з Британії та Нідерландів (фото, відео)

Мета заходу кораблів — демонстрація солідарності Альянсу з Україною.

Два кораблі НАТО ввійшли в одеський морський порт сьогодні, 18 червня. Про це повідомляє місцеве видання Думська.

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Об 11:00 пришвартувався британський есмінець Королівського морського флоту HMS Defender D36, а приблизно о 12 дня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Eversten F805. Проведення кораблів до причалу здійснили буксири "Булат" і "Патріот".

Британські есмінці, як пишуть у виданні, вже не вперше знаходяться в Одесі. Вони вже були в місті в 2017, 2019 і 2020 роках. Однак Defender йшов у Чорному морі вперше.

[ + – ] Британський есмінець Фото: Думская

HMS Defender D36 — есмінець, який увійшов у королівський флот у 2013 році.

повна водотоннажність — 8 500 тонн;

довжина — 152 метри;

ширина — 21 метр;

осадка — 7 метрів;

швидкість — 35 вузлів.

Озброєння есмінця:

артилерійські установки: 114 мм Mark 8 Mod (одна установка), зенітна пара 20-мм Mark 15 Phalanx і два 30-мм "Ерлікон";

ракетне озброєння — 2 по 4 пускові протикорабельні ракети "Гарпун", 48 пускових установок для ракет "Астер-15" або "Астер-30".

[ + – ] Захід британського еспінца

Нідерландський корабель HNLMS Eversten F805 в Одесі також вперше. Судно взяте на озброєння в 2005 році.

[ + – ] Нідерландський фрегат Фото: Думская

Короткі характеристики корабля:

повна водотоннажність — 6 000 тонн;

довжина — 144 метри;

ширина — 19 метрів;

осадка — 5 метрів;

швидкість — 30 вузлів.

Озброєння фрегата:

артилерійські установки: 127-мм гармата "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкіпер" із 7 стовбурами, два "Ерлікони" і пара кулеметів "Браунінг";

ракетне озброєння — 8 протикорабельних ракет Harpoon, 40 пускових установок Mk41 для різних боєприпасів;

торпедна зброя — два двотрубні 324-мм торпедні апарати Mк32 (для торпед Mк46). В ангарі вертоліт NH-90.

[ + – ] Захід у порт нідерландського фрегата

Розміщення кораблів в Одесі має продемонструвати солідарність НАТО з Києвом.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, в Чорне море зайшло розвідсудно ВМС Франції. Зазначимо, що в Чорне море два натовські кораблі зайшли 14 червня.