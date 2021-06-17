Еще один корабль НАТО: в Черное море зашло разведывательное судно ВМС Франции (фото)

Сообщается, что обычно этот корабль используется для обеспечения работы дайверов службы внешней разведки Франции. Он может перевозить более 230 пассажиров.

В ночь с 16 на 17 июня в акваторию Черного моря вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645). Об этом сообщил на своей странице в Facebook главред портала BlackSeaNews и руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

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Отмечается, что этот корабль ВСМ Франции официально классифицируется как Diving support ship, то есть "судно водолазной поддержки". Однако, по словам Клименко, ALIZE (A 645) используют для обеспечения работы дайверов службы внешней разведки Франции (Direction Générale de la Sécurité Extérieure).

[ + – ] Корабль ВМС Франции Alize (A 645) Фото: Николай Златев / BSNews [ + – ] Корабль ВМС Франции Alize (A 645) Фото: Николай Златев / BSNews

Согласно официальным данным с сайта Минобороны Франции, судно может принимать на борт более 230 пассажиров.

Клименко также отметил, что ALIZE (A 645) уже не первый раз посещает Черное море. Прошлый раз это произошло вскоре после оккупации Крыма Российской Федерацией (с 27 марта по 12 апреля 2014 года).

Напомним, 14 июня этого года стало известно, что в акваторию Черного моря зашли два других корабля НАТО: британский эсминец HMS Defender D36 ("Дефендер") и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 ("Эвертон"). Сообщалось, что они прибыли туда для участия в военных учениях "Си Бриз", которые проходят на территории Украины с 1997 года.