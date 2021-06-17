Ще один корабель НАТО: в Чорне море зайшло розвідувальне судно ВМС Франції (фото)

Повідомляється, що зазвичай цей корабель використовується для забезпечення роботи дайверів служби зовнішньої розвідки Франції. Він може перевозити понад 230 пасажирів.

У ніч із 16 на 17 червня в акваторію Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції ALIZE (A 645). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews і керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

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Зазначається, що цей корабель ВСМ Франції офіційно класифікується як Diving support ship, тобто "судно водолазної підтримки". Однак, за словами Клименка, ALIZE (A 645) використовують для забезпечення роботи дайверів служби зовнішньої розвідки Франції (Direction Générale de la Sécurité Extérieure).

[ + – ] Корабель ВМС Франції Alize (A 645) Фото: Николай Златев / BSNews [ + – ] Корабель ВМС Франції Alize (A 645) Фото: Николай Златев / BSNews

Згідно з офіційними даними із сайту Міноборони Франції, судно може брати на борт понад 230 пасажирів.

Клименко також зазначив, що ALIZE (A 645) вже не вперше відвідує Чорне море. Минулий раз це відбулося незабаром після окупації Криму Російською Федерацією (з 27 березня по 12 квітня 2014 року).

Нагадаємо, 14 червня цього року стало відомо, що в акваторію Чорного моря зайшли два інші кораблі НАТО: британський есмінець HMS Defender D36 ("Дефендер") і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 ("Евертон"). Повідомлялося, що вони прибули туди для участі у військових навчаннях "Сі Бриз", які проходять на території України з 1997 року.