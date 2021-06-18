В одесский порт прибыли два натовских корабля из Британии и Нидерландов (фото, видео)

Цель захода кораблей — демонстрация солидарности Альянса с Украиной.

Два корабля НАТО вошли в одесский морской порт сегодня, 18 июня. Об этом сообщает местное издание Думская.

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В 11:00 пришвартовался британский эсминец Королевского морского флота HMS Defender D36, а около 12 дня к нему присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Eversten F805. Проводку кораблей к причалу совершили буксиры "Булат" и "Патриот".

Британские эсминцы, как пишут в издании, уже не первый раз находятся в Одессе. Они уже был в городе в 2017, 2019 и 2020 годах. Однако Defender шел в Черном море впервые.

[ + – ] Британский эсминец Фото: Думская

HMS Defender D36 — эсминец, который вошел в королевский флот в 2013 году.

Полное водоизмещение — 8500 тонн

Длина — 152 метра

Ширина — 21 метр

Осадка — 7 метров

Скорость — 35 узлов

Вооружение эсминца:

Артиллерийские установки: 114 мм Mark 8 Mod (одна установка), зенитная пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм "Эрликона".

Ракетное вооружение — 2 по 4 пусковые противокорабельные ракеты "Гарпун", 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30"

[ + – ] Заход британского эспинца

Нидерландский корабль HNLMS Eversten F805 в Одессе также впервые. Судно принято на вооружение в 2005 году.

[ + – ] Нидерландский фрегат Фото: Думская

Краткие характеристики корабля:

Полное водоизмещение — 6000 тонн

Длина — 144 метра

Ширина — 19 метров

Осадка — 5 метров

Скорость — 30 узлов

Вооружение фрегата:

Артиллерийские установки: 127-мм орудие "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкипер" с 7 стволами, два "Эрликона" и пара пулеметов "Браунинг".

Ракетное вооружение — 8 противокорабельных ракет Harpoon, 40 пусковых установок Mk41 для различных боеприпасов.

Торпедное оружие — два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.

[ + – ] Заход в порт нидерландского фрегата

Размещение кораблей в Одессе должно продемонстрировать солидарность НАТО с Киевом.

Напомним, вчера, 17 июня, в Черное море зашло разведсудно ВМС Франции. Отметим, что в Черное море два натовских корабля зашли 14 июня.