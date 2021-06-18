В одесский порт прибыли два натовских корабля из Британии и Нидерландов (фото, видео)
Цель захода кораблей — демонстрация солидарности Альянса с Украиной.
Два корабля НАТО вошли в одесский морской порт сегодня, 18 июня. Об этом сообщает местное издание Думская.
В 11:00 пришвартовался британский эсминец Королевского морского флота HMS Defender D36, а около 12 дня к нему присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Eversten F805. Проводку кораблей к причалу совершили буксиры "Булат" и "Патриот".
Британские эсминцы, как пишут в издании, уже не первый раз находятся в Одессе. Они уже был в городе в 2017, 2019 и 2020 годах. Однако Defender шел в Черном море впервые.
HMS Defender D36 — эсминец, который вошел в королевский флот в 2013 году.
- Полное водоизмещение — 8500 тонн
- Длина — 152 метра
- Ширина — 21 метр
- Осадка — 7 метров
- Скорость — 35 узлов
Вооружение эсминца:
- Артиллерийские установки: 114 мм Mark 8 Mod (одна установка), зенитная пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм "Эрликона".
- Ракетное вооружение — 2 по 4 пусковые противокорабельные ракеты "Гарпун", 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30"
Нидерландский корабль HNLMS Eversten F805 в Одессе также впервые. Судно принято на вооружение в 2005 году.
Краткие характеристики корабля:
- Полное водоизмещение — 6000 тонн
- Длина — 144 метра
- Ширина — 19 метров
- Осадка — 5 метров
- Скорость — 30 узлов
Вооружение фрегата:
- Артиллерийские установки: 127-мм орудие "Отобреда" Mk100, 30-мм артустановка "Голкипер" с 7 стволами, два "Эрликона" и пара пулеметов "Браунинг".
- Ракетное вооружение — 8 противокорабельных ракет Harpoon, 40 пусковых установок Mk41 для различных боеприпасов.
- Торпедное оружие — два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.
Размещение кораблей в Одессе должно продемонстрировать солидарность НАТО с Киевом.
Напомним, вчера, 17 июня, в Черное море зашло разведсудно ВМС Франции. Отметим, что в Черное море два натовских корабля зашли 14 июня.