Навчання Sea Breeze-2021 стануть наймасштабнішими в історії: 32 країни і 5 тис. військових (фото)

У цьому році до маневрів залучать 40 літаків, 32 кораблі, а також 18 спецзагонів і дайверських груп. У навчаннях вперше будуть бійці з Японії.

На навчаннях Sea Breeze у Чорноморському регіоні візьме участь найбільша кількість країн за всю історію навчань. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

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Цього року українсько-американські навчання стануть наймасштабнішими за всю історію проведення навчань з 1997 року. У них візьмуть участь 5000 військових, 40 літаків, 32 кораблі, а також 18 спецзагонів і груп дайверів. Свою участь підтвердив і 6 флот ВМС США, який базується в Італії.

[ + – ] Кількість учасників по роках Фото: Посольство США в Украине

Раніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що в сценаріях візьмуть участь підрозділи з ударними БПЛА Bayraktar TB2.

Sea Breeze — це багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Україні з 1997 року. Вони стали можливими завдяки "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між США та Україною, який був підписаний у 1993 році.

Саме Україна і Сполучені штати і є організаторами навчань з року в рік. Мета навчань — підвищення оперативної сумісності і зміцнення морської безпеки в регіоні.

Нагадаємо, у 2020 році на навчаннях було залучено 27 кораблів, 19 літаків і 2 тисячі військових з 9 країн. У маневрах взяли участь менша кількість країн через пандемію коронавірусу. Зазначимо, у Росії вважають, що під прикриттям навчань в Україну доставлять натовську зброю.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін побував на виставці "Зброя та безпека-2021" і написав статтю "Системи рулять. БПЛА — це більше не зброя завтрашнього дня".