Учения Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными в истории: 32 страны и 5 тыс. военных (фото)

В этом году к маневрам привлекут 40 самолетов, 32 корабле, а также 18 спецотрядов и даверских групп. В учениях впервые будут бойцы из Японии.

На учениях Sea Breeze в Черноморском регионе примет участие наибольшее количество стран за всю историю учений. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

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В этом году украино-американские учения станут самыми масштабными за всю историю проведения учений с 1997 года. В них примут участие 5000 военных, 40 самолетов, 32 корабля, а также 18 спецотрядов и групп дайверов. Свое участие подтвердил и 6 флот ВМС США, который базируется в Италии.

[ + – ] Количество участников по годам Фото: Посольство США в Украине

Ранее в Военно-морских силах ВСУ сообщали, что в сценариях примут участия подразделения с ударными БПЛА Bayraktar TB2.

Sea Breeze — это многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года. Они стали возможны благодаря "Меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между США и Украиной, который был подписан в 1993 году.

Именно Украина и Соединенные штаты и являются организаторами учений из года в год. Цель учений — повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.

Напомним, в 2020 году на учениях было задействовано 27 кораблей, 19 самолетов и 2 тысячи военных из 9 стран. В маневрах приняло меньшее количество стран из-за пандемии коронавируса. Отметим, в России считают, что под прикрытием учений в Украину доставят натовское оружие.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин побывал на выставке "Зброя та безпека-2021", и написал статью "Системы рулят. БПЛА — это больше не оружие завтрашнего дня".