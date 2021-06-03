Минобороны РФ: НАТО под прикрытием учений Sea Breeze доставят в Украину оружие (видео)

Российские военные заявляют, что новое вооружение и и боеприпасы передадут подразделениям, расположенным рядом с оккупированными районами Донбасса.

Министерство обороны России опасается, что во время учений Sea Breeze-2021 США и страны НАТО доставят в Украину новое вооружение. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Спикер Минобороны отметил, что по плану учения с участием вооружённых сил США, Украины и стран НАТО будут проходить с 28 июня по 10 июля не только на море, но и на суше. По информации Кошенкова, на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях военные будут отрабатывать взаимодействие подразделений, а также десантирование с парашютами и с вертолетов.

"Под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — утверждает спикер. — "Всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях".

Как заявил Игорь Конашенков, Россия будет следить за проведением учений Sea Breeze-2021, а также реагировать "в интересах обеспечения военной безопасности".

Ранее ВМС Украины раскрыли планы и состав учений Sea Breeze-2021. В этом году свое мастерство покажет рекордное количество участников — 27 стран, которые суммарно планируют привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 1400 военнослужащих из сухопутных подразделений. Главной целью учений назвали улучшение взаимодействия войск Украины, США и стран-партнеров НАТО.

Международные военные учения Sea Breeze в Украине проводят с 1997 года согласно Меморандуму о сотрудничестве в сфере обороны, который заключили в 1993 году. Именно Украина и США традиционно выступают организаторами.

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