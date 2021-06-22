Системы рулят. Почему ударные БПЛА — это больше не оружие завтрашнего дня

Военный аналитик Фокуса побывал на выставке вооружений "Зброя та безпека-2021". Предлагаем вашему вниманию авторскую колонку Игаля Левина с впечатлениями от увиденного.

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Буду честен, выставка меня разочаровала. 20% представленного — это несерьезно, 50% — всевозможная архаика из 90-х, и только около 30% — оригинально, интересно и отдает инженерным новаторством.

И давайте договоримся, я не стану упоминать модели и название систем. Это не реклама и не антиреклама. Кое-что, показавшееся любопытным, попало на фото.

Удручает, что главной изюминкой стали макеты, а не образцы ударных БПЛА Украины. Когда будет хотя бы один опытный образец в металле — не ясно.

Ударный БПЛА можно использовать только тогда, когда у тебя есть воздушное господство. Это оружие вчерашнего дня. В США вообще уже научились их сбивать лазерами, испытание лазерной установки против БПЛА провел на днях и Израиль. Кто-то сомневается, что в ближайшем будущем подобной технологией обзаведется Россия?

Военная мысль развивается стремительно, и к 2030 году мы увидим поле боя не с ударными БПЛА, а с роем дронов-камикадзе или роем маленьких дронов-убийц. Если большой тяжелый ударный БПЛА легко будет сбит как истребителем, так и системой ЗРК, то с роем малых систем бороться уже тяжело. Точнее, на сегодняшний день не совсем понятно, как.

Важно

Первым делом — самолеты. Почему Украина не готова к войне с Россией в воздухе

Но рой — это еще не главное. Вообще, любое железо — не главное. Главное сегодня — это системы поиска и обнаружения, сенсоры. Если столкнутся два батальона, то победит тот, у которого эти системы будут совершеннее, кто первым обнаружит батальон врага. Также важны системы координации и связи: победит не тот, у кого навороченные роботы или дроны, а тот, кто закроет командные циклы первым.

Первым обнаружит

Первым закроет циклы

Первым уничтожит

Что такое закрытие циклов? В военном языке Армии обороны Израиля это процесс от момента поиска до обнаружения и вплоть до уничтожения врага. Все системы, технологии, навыки, подготовка командного состава должны быть нацелены на это. Все иное это профанация, некомпетентность, шапкозакидательство и вопиющий непрофессионализм.

Впрочем, из любопытного были еще системы обеспечивающие взлет крупных и средних БПЛА без катапульты. Видно, что конструкторы пытаются решить проблему мобильности. В современной войне статика — это смерть. Остановился на поле боя более, чем на полчаса (с учетом, что против тебя современная армия)? Ты труп. Именно поэтому то, что не мобильно, вообще не должно рассматриваться всерьез.

Скорость развертывания измеряется не минутами, а секундами. С момента принятия решения командиром и до момента старта дрона должны пройти считанные мгновения. Никакой подготовки, никакого развертывания. Все это вчерашний день.

Нужно понимать, что в войне против армии, а не террористов и инсургентов (а Украине противостоит именно армия России) по вам будут работать с помощью заранее подготовленного банка целей.

Радары, пункты развертывания, катапульты старта БПЛА, аэродромы, вообще статичные точки и места базирования — все это станет первоочередной целью авиаударов и ракетных ударов врага. Как и удары по штабам, командным пунктам, точкам развертывания частей и колонн. Все это уже прошлое, от всего этого сегодня отказываются современные армии.

Например, США закупает у Израиля не новые боевые машины, а именно системы. Авиастроительный концерн Boeing объявил, что интегрирует израильскую систему радиоэлектронной борьбы в истребители F-15, которые будут произведены для неизвестного иностранного заказчика.

Речь идет о системах защиты спутниковой навигации, предназначенных для защиты радарных и навигационных систем самолета от создаваемых врагом помех.

Системы новые, железо старое. F-15 уже скоро отметит свои 50 лет с первого полета. Именно авионика и системы играют ключевую роль.

Если вы этого не понимаете, то вы готовитесь к вчерашней войне. Вы будете разбиты. Я очень надеюсь, что "Зброя та безпека-2022" будет посвящена не крупным летающим и катающимся железкам, а именно системам, сенсорам, приборам и новым находкам в области связи, командования, контроля, поиска и обнаружения. Это была бы действительно интересная и прорывная выставка.