Системи рулять. Чому ударні БПЛА — це більше не зброя завтрашнього дня

Військовий аналітик Фокуса побував на виставці озброєнь "Зброя та безпека-2021". Пропонуємо вашій увазі авторську колонку Ігаля Левіна з враженнями від побаченого.

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Буду чесний, виставка мене розчарувала. 20% представленого — це несерйозно, 50% — всіляка архаїка з 90-х, і тільки приблизно 30% — оригінально, цікаво та віддає інженерним новаторством.

І давайте домовимося, я не буду згадувати моделі та назви систем. Це не реклама і не антиреклама. Дещо, що здалося цікавим, потрапило на фото.

Пригнічує, що головною родзинкою стали макети, а не зразки ударних БПЛА України. Коли буде хоча б один дослідний зразок у металі — не зрозуміло.

Ударний БПЛА можна використовувати тільки тоді, коли в тебе є повітряне панування. Ця зброя вчорашнього дня. У США взагалі вже навчилися їх збивати лазерами, випробування лазерної установки проти БПЛА провів днями й Ізраїль. Хтось сумнівається, що в найближчому майбутньому подібною технологією обзаведеться Росія?

Військова думка розвивається стрімко, і до 2030 року ми побачимо поле бою не з ударними БПЛА, а з роєм дронів-камікадзе або роєм маленьких дронів-убивць. Якщо великий важкий ударний БПЛА легко буде збитий як винищувачем, так і системою ЗРК, то з роєм малих систем боротися вже важко. Точніше, на сьогоднішній день не зовсім зрозуміло, як.

Важливо

Насамперед — літаки. Чому Україна не готова до війни з Росією у повітрі

Але рій — це ще не головне. Взагалі, будь-яке залізо — не головне. Головне сьогодні — це системи пошуку і фіксування, сенсори. Якщо зіткнуться два батальйони, то переможе той, у якого ці системи будуть досконалішими, хто першим помітить батальйон ворога. Також важливі системи координації та зв'язку: переможе не той, у кого наворочені роботи або дрони, а той, хто закриє командні цикли першим.

першим помічає

першим закриє цикли

першим знищить

Що таке закриття циклів? У військовій мові Армії оборони Ізраїлю це процес від моменту пошуку до фіксування та аж до знищення ворога. Усі системи, технології, навички, підготовка командного складу повинні бути націлені на це. Усе інше це профанація, некомпетентність, шапкозакидництво й обурливий непрофесіоналізм.

Утім, із цікавого були ще системи, що забезпечують зліт великих і середніх БПЛА без катапульти. Видно, що конструктори намагаються вирішити проблему мобільності. У сучасній війні статика — це смерть. Зупинився на полі бою більш, ніж на півгодини (з урахуванням, що проти тебе сучасна армія)? Ти труп. Саме тому те, що не мобільне, взагалі не повинно розглядатися всерйоз.

Швидкість розгортання вимірюється не хвилинами, а секундами. З моменту ухвалення рішення командиром і до моменту старту дрона повинні пройти лічені миті. Ніякої підготовки, ніякого розгортання. Усе це вчорашній день.

Потрібно розуміти, що у війні проти армії, а не терористів та інсургентів (а Україна протистоїть саме армія Росії) по вас працюватимуть за допомогою заздалегідь підготовленого банку цілей.

Радари, пункти розгортання, катапульти старту БПЛА, аеродроми, взагалі статичні точки і місця базування — все це стане першочерговою метою авіаударів і ракетних ударів ворога. Як і удари по штабах, командних пунктах, точках розгортання частин і колон. Усе це вже минуле, від усього цього сьогодні відмовляються сучасні армії.

Наприклад, США закуповує в Ізраїлю не нові бойові машини, а саме системи. Авіабудівний концерн Boeing оголосив, що інтегрує ізраїльську систему радіоелектронної боротьби у винищувачі F-15, які будуть зроблені для невідомого іноземного замовника.

Йдеться про системи захисту супутникової навігації, призначені для захисту радарних і навігаційних систем літака від створюваних ворогом перешкод.

Системи нові, залізо старе. F-15 вже скоро відсвяткує свої 50 років із першого польоту. Саме авіоніка і системи відіграють ключову роль.

Якщо ви цього не розумієте, то ви готуєтеся до вчорашньої війни. Ви будете розбиті. Я дуже сподіваюся, що "Зброя та безпека-2022" буде присвячена не великим літальним залізкам і таким, що катаються, а саме системам, сенсорам, приладам і новим знахідкам у галузі зв'язку, командування, контролю, пошуку та виявлення. Це була б дійсно цікава і проривна виставка.