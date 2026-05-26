Инфантильная война: как Россия перепутала ракетный террор с ударами возмездия

В последнее время Москва свои масштабные удары часто пытается подать как якобы удары возмездия: мол, это ответка за эффективные и массовые удары Украины по России.

Которые, к слову, в отличие от российских ударов по мирным целям, выносят НПЗ, фабрики, корабли, логистические узлы, арсеналы, порты, штабы армии и ФСБ и т.д.

Этот тезис бесконечно нелеп, так как войну начала Россия, следовательно, все действия Украины — это реакция. То есть, когда Киев бьет по России, он как раз-таки непосредственно отвечает. Что вполне логично: война никогда не происходит в одни ворота. Если ты решаешь кого-то бомбить, то будь готов, что бомбить будут и тебя.

Россия же ведет себя максимально инфантильно, как и ее граждане, которые ахают, когда у них начинаются прилеты.

Вместо признания ответственности, мол, да, мы начали, мы бомбим, проблемы с этим? — Москва, как обосравшийся подросток, подает свои удары как ответку на... ответку?

Не надо быть сверхмозгом, чтобы включить формальную логику: ведь никто Россию не бомбил и даже не готовился к этому, пока она сама не начала войну.

Что будет дальше, более чем понятно: в то время как Россия давно уже бьет во всю свою мощь — тот же "Орешник" уже в третий раз запустили, — удары Украины только растут. Украина в 2022 году била слабее, чем в 2023-м, в 2024-м она била слабее, чем в 2025-м, а сегодня мы в 2026 году, где порой удары Киева по масштабу урона превосходят удары Москвы.

У войны есть неумолимая логика прогрессии: последующие удары Украины — реальные удары возмездия — будут еще масштабнее и сильнее, чем они были в начале этого года.

И да, русские должны быть бесконечно благодарны украинцам за то, как именно они ведут свою войну.

Потому что взять те же FP-5 с тонной взрывчатки и просто зах..рачить по "мирняку" — большого ума не надо. И да, такая возможность у Украины есть.

Есть, но Киев на это не идет, и когда война кончится, я бы на месте русских бесконечно благодарил и был бы признателен великодушным украинцам.

Ну а пока война не кончилась, каждый житель РФ должен четко понимать, что ударов из Украины станет еще больше и что виновник всего этого только один — Кремль.

Положения довольно банальные и очевидные, но кто нам виноват, что русские — это бесконечные инфантилы.

Беда только, что кровавые инфантилы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

