Заморозка войны — за и против: чего хотят от Украины США, Россия и Европа

Поражает, с одной стороны, как, в том числе, казалось бы, неглупые люди, занимающие определенные позиции и компетентные в своих сферах, также ожидают договорняка.

С другой стороны, — то, как сенсационно подаются такие новости, вроде "Уиткофф и Кушнер уехали из Кремля ни с чем", будто должно было быть иначе.

Озвучу простые положения — они остаются неизменными, сколько бы информационной шелухи и инфоповодов ни появлялось.

Положение первое: США хотят заморозить войну любой ценой, включая ценой Украины (чему мешают как сам Киев, так и позиция Европы, с которой США все-таки необходимо считаться).

Положение второе: Путин не хочет замораживать войну при условиях, когда Украина остается независимым и суверенным государством, еще и с армией, которую может модернизировать и наращивать.

Положение третье: переговоры — это не договорняк, а Кремль тянет время, вбрасывая американцам крохотные надежды.

Положение четвертое: Европа не хочет слива Украины (иначе против Европы попрет ВС РФ + мобресурс и техбаза Украины), не хочет окончания войны (иначе Путин может заняться Европой напрямую) и не хочет чрезмерно забустить Украину (чего не хотели бы Польша, Венгрия и т. д., включая Турцию, которая не Европа, но часть НАТО и тоже против усиления Украины).

Положение пятое: нет никаких переговоров о равных позициях или, прости Господи, о гарантиях безопасности (это разговоры в угоду тупых и бедных). Переговоры идут о том, как подчинить Украину (Россия), как заморозить войну (США) и как не дать войну заморозить и не слить Украину, но и не забустить ее сверх меры (Европа).

Это все, все остальное — это е…анина, пустословие, дипломатический онанизм, гуляния по Москве, лекции про Полтавскую битву и другая х…тень.

Войны всегда заканчиваются либо когда одна из сторон разгромлена (в этой войне этого мы и близко не наблюдаем), либо когда обе стороны полностью выдохлись и просто разошлись по своим углам (этого тоже нет), либо когда инициатор войны прекращает ее.

Путин же не только не хочет прекращать войну, но и сейчас перешел уже к прямым угрозам Европе.

