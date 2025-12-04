Три риска Путина: почему для Кремля мир гораздо опаснее бесконечной войны
Путин в страшном сне не мог представить себе такую войну, ведь Генштаб и чекисты обещали ему быструю победу, как в Крыму. И сейчас, пишет блогер Дмитрий Чернышев, у трусливого главнокомандующего для сохранения своей власти и жизни есть только один выход — продолжать войну бесконечно.
Для Путина мир гораздо опаснее войны. Потому что если завтра настанет мир, то нужно будет принимать важнейшее решение — что делать с армией и милитаризированной экономикой? Рисков очень много.
- Социальные риски. Сотни тысяч мужчин с боевым опытом, психологическими травмами и привычкой к насилию, а многие и с оружием вернутся с фронта. Они получали в зоне боевых действий зарплаты в 5–10 раз выше гражданских. Это возвращение к бедности и безработице в депрессивных регионах, где они никому не нужны. "Преданные герои" становятся "ненужными ртами". Мятеж "Вагнера" показал, что может случиться, когда военные структуры выходят из-под контроля.
- Экономические риски. Военное производство стало основой экономики. Сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами созданы в ВПК. Регионы зависят от военных заказов. Остановка производства приведет к коллапсу целых городов. Возвращение работяг на довоенные зарплаты будет сочтено предательством.
- Политические риски. Вся пропаганда построена на "священной войне". Остановка войны без великой победы равносильна признанию поражения. Это за руины Бахмута Россия положила миллион своих солдат и стала сырьевой колонией Китая?
Если завтра война в Украине будет остановлена, то у Путина будет очень болезненный выбор — распустить армию и сразу обрушить экономику или начать новую войну. Неважно с кем — с Казахстаном, с Грузией, со странами Балтии. У него в руках сейчас есть инструмент, с помощью которого можно только убивать людей. И под предлогом войны можно как угодно закручивать гайки в стране. А содержать огромную невоюющую армию физически невозможно — фронтовики начнут требовать демобилизации и разбегаться.
Это напоминает ситуацию с Гитлером в 1941 году. Ефрейтор ведь был не дурак и прекрасно понимал всю опасность войны на два фронта. Он сам воевал и помнил, чем закончилась Первая Мировая. Но когда Великобритания отказалась заключать мир, а высадка на Британских островах была физически невозможна, перед ним стала дилемма — что делать дальше? Распускать сухопутную армию во время войны нельзя, а использовать ее по назначению он не мог — Британия не дала бы ему пересечь Ла-Манш. И тогда он использовал тот инструмент, который у него был, для удара по СССР.
Крыса сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Путин в страшном сне не мог представить себе такую войну. Генштаб и чекисты обещали ему быструю победу, как в Крыму. И сейчас у трусливого главнокомандующего для сохранения своей власти и жизни есть только один выход — продолжать войну бесконечно.
