Три риска Путина: почему для Кремля мир гораздо опаснее бесконечной войны

Для Путина мир гораздо опаснее войны. Потому что если завтра настанет мир, то нужно будет принимать важнейшее решение — что делать с армией и милитаризированной экономикой? Рисков очень много.

Социальные риски. Сотни тысяч мужчин с боевым опытом, психологическими травмами и привычкой к насилию, а многие и с оружием вернутся с фронта. Они получали в зоне боевых действий зарплаты в 5–10 раз выше гражданских. Это возвращение к бедности и безработице в депрессивных регионах, где они никому не нужны. "Преданные герои" становятся "ненужными ртами". Мятеж "Вагнера" показал, что может случиться, когда военные структуры выходят из-под контроля. Экономические риски. Военное производство стало основой экономики. Сотни тысяч рабочих мест с большими зарплатами созданы в ВПК. Регионы зависят от военных заказов. Остановка производства приведет к коллапсу целых городов. Возвращение работяг на довоенные зарплаты будет сочтено предательством. Политические риски. Вся пропаганда построена на "священной войне". Остановка войны без великой победы равносильна признанию поражения. Это за руины Бахмута Россия положила миллион своих солдат и стала сырьевой колонией Китая?

Если завтра война в Украине будет остановлена, то у Путина будет очень болезненный выбор — распустить армию и сразу обрушить экономику или начать новую войну. Неважно с кем — с Казахстаном, с Грузией, со странами Балтии. У него в руках сейчас есть инструмент, с помощью которого можно только убивать людей. И под предлогом войны можно как угодно закручивать гайки в стране. А содержать огромную невоюющую армию физически невозможно — фронтовики начнут требовать демобилизации и разбегаться.

Это напоминает ситуацию с Гитлером в 1941 году. Ефрейтор ведь был не дурак и прекрасно понимал всю опасность войны на два фронта. Он сам воевал и помнил, чем закончилась Первая Мировая. Но когда Великобритания отказалась заключать мир, а высадка на Британских островах была физически невозможна, перед ним стала дилемма — что делать дальше? Распускать сухопутную армию во время войны нельзя, а использовать ее по назначению он не мог — Британия не дала бы ему пересечь Ла-Манш. И тогда он использовал тот инструмент, который у него был, для удара по СССР.

Крыса сама загнала себя в тупик, из которого нет выхода. Путин в страшном сне не мог представить себе такую войну. Генштаб и чекисты обещали ему быструю победу, как в Крыму. И сейчас у трусливого главнокомандующего для сохранения своей власти и жизни есть только один выход — продолжать войну бесконечно.

