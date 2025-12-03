Огромная проблема для Путина: почему "танкерная война в Черном море вызвала истерику Кремля

Путин выступил с довольно агрессивным спичем, из которого я вынес то, что он страшно раздражен украинскими ударами по российским танкерам. Он это дело называет "пиратством" и угрожает:

Отрезать Украину от моря. Атаковать суда тех стран, которые помогают Украине.

По первому пункту хочу задать вопрос: "Как?" Черноморский флот России на дне морском. Чтобы отрезать Украину от моря понадобится построить новый флот, а это дело небыстрое.

По второму пункту еще интереснее. Я, например, с огромным нетерпением ожидаю российских ударов по европейским и американским судам. Не шучу. Очень любопытно посмотреть на дипломатические и военные последствия таких ударов.

Так что давай, Путин, не сдерживай себя!

Відео дня

***

Ну а если совершенно серьезно, то видно, насколько встревожен он начавшейся морской войной. И это ясно: стоит Украине утопить десяток танкеров, как морская торговля нефтью с РФ будет (при)остановлена до окончания боевых действий на море. Для Путина это действительно огромная проблема.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно