Операция "Украинский гелий": как могла использовать российская пропаганда взрыв в московском Детском мире

В центре Москвы на Лубянской площади 24 августа произошел сильный взрыв на третьем этаже универмага "Детский мир". Этаж сильно пострадал, много людей получили ранения. Сначала в СМИ говорили о возможном теракте, но потом дело быстро переиграли, объявив, что "хлопок" случился вследствие неисправности "баллона с гелием".

И вот сейчас выясняется, что по интересной случайности, единственным сильно пострадавшим от неисправного "баллона" оказался один из руководителей ФСБ РФ — 55-летний Алексей Титов.

"Хлопком" ему оторвало обе ноги, его доставили в больницу в критическом состоянии и ввели в искусственную кому.

Сейчас российские госСМИ активно подчищают всю информацию об этой истории, типа ее вообще не было.

Загадочно!

Не удивлюсь, если потом выяснится, что доблестные чекисты готовили в "Детском мире" ко Дню независимости Украины в что-то типа операции "Рязанский сахар", и планировали потом обвинить СБУ в нападении на детский магазин в центре Москвы. Но ответственный за операцию, вероятно с бодуна (вчера же суббота была), бомбу уронил, и она взорвалась у него в ногах.

Мне такая версия кажется намного более правдоподобной, чем история о важном чине ФСБ, который зачем-то ошивался в детском магазине рядом с неисправным баллоном гелия.

