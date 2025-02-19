Свалить Зеленского: почему это важно для Путина и как расценивать "наезды" Трампа на Украину
Трамп очень жестко "наехал" на Украину — но не стоит воспринимать это слишком болезненно, призывает журналист Иван Яковина. Сделать что-то действительно плохое президент США не может без серьезного ущерба для своего рейтинга, но говорить ему что-то надо..,
Трамп будет много и активно вые…ваться и гнать на Украину. Его задача — получить уступки, типа выборов до заключения перемирия, чтобы ему не пришлось ссориться с Путиным и выбивать уступки из него. Не надо обращать внимания на все эти кривляния. СДЕЛАТЬ что-то действительно плохое без серьезного ущерба для своего рейтинга он не может.
Поэтому будет надувать щеки и хлопать себя ладонями по ляжкам.
Если всерьез хочет нас…ать Украине — пускай сам за это платит своим имиджем "победителя" и своей популярностью.
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Сегодня мы точно узнали стартовую позицию РФ. Путин требует первым делом убрать Зеленского. Все остальное — потом. Продавит это — дальше пойдут более жесткие требования по политическим, военным и территориальным вопросам.
Но этот вопрос для него принципиальный. Если не вышло поднять флаг над Киевом, то хотя бы свалить лидера непокорной Украины ему очень важно — чтобы чувствовать себя победителем.
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