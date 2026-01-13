"Орешник" на постном масле: что показал удар этой ракетой по Львову

Z-военкоры долго расписывали, как в Украине не останется газа после удара "Орешником" по какому-то газохранилищу в Стрыйском районе. Ужас-ужас. Кто-то даже постил обработанные в AI фотографии "уничтоженного хранилища". Говорили, что "энергетике Украины нанесен огромный ущерб" и всякое такое…

Осинтеры возражали: "Да нет, болванки от этой ракеты упали неподалеку от Львовского авиазавода, видимо, в него целились". Но Z-тусовка была неумолима: удар был по главному газохранилищу Украины, и все тут.

Но вот сегодня Минобороны РФ все-таки признало, что целились в завод. По их информации, "объект выведен из строя", что, мягко говоря, сильное преувеличение. Z-военкоры, как обычно, г…вна поели, но им не привыкать.

Так вот, важное в этой истории то, что она подтвердила репутацию "Орешника" как х…ни на постном масле.

У этой ракеты есть смысл в термоядерном исполнении: шесть боеголовок по относительно небольшой площади могут натворить там дел. Но в обычном снаряжении эта ракета теряет смысл: в каждую из относительно небольших боеголовок не влезает больше 100 кг взрывчатки. (Это как прикрутить ручную гранату на "Искандер" или запустить "шахед" с петардой вместо 100 кг боевой части).

Вариант — заменить сложные боеголовки на тяжелые металлические болванки, которые при ударе превращаются в плазму (кинетическая энергия равна массе болванки, умноженной на квадрат ее скорости, а скорость там очень высокая).

Такое оружие очень опасно, если влетает, скажем, в авианосец — разнесет ему все внутренности. Но если оно плюхается в огороды, то в сотую долю секунды уходит под землю и наносит ужасный ущерб камням и глине на глубине 20 метров. На поверхности обычно остается просто дырка.

(Если выстрелить из пистолета в бутылку, она разобьется, но если выстрелить в картонную коробку, то в ней останется отверстие. Вот тут тот же принцип — россияне "обстреляли коробку").

При этом "Орешник" — очень дорогая ракета, она стоит десятки миллионов долларов, как несколько "Искандеров". Поэтому даже хорошо, если РФ начнет массовый выпуск этого г…вна — меньше денег будет на дроны и что-то действительно опасное.

Эффект от применения "Орешника" на 99 процентов — медийный. Насколько я понимаю, в этот раз Кремль запуском этой ракеты попытался "перебить" волну негативных и унизительных для Путина новостей — от Трампа, который не поверил в обстрел Валдая, до захвата российского танкера и позора ВС РФ в Купянске.

