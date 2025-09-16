Воздушная тревога в НАТО: как и где будут сбивать российские ракеты и дроны истребители Альянса

Related video

В Польше собирают довольно много натовских истребителей. Думаю, это "ж-ж-ж" неспроста: скоро они таки начнут сбивать российские дроны и ракеты над Украиной. Сначала – издалека, не залетая в украинское воздушное пространство, а потом время от времени будут и туда залетать.

Для натовцев тут три плюса: защитить себя (и Украину), натренировать своих пилотов и безнаказанно утереть нос Путину.

В Кремле такую угрозу воспринимают очень болезненно: Медведев грозился, что сбивая дроны, НАТО начнет "войну против России". Но факт в том, что после запуска дронов и ракет у РФ нет никакой возможности отследить их дальнейшую судьбу. В Москве никогда не узнают, кто, что и чем сбил, и уж тем более — не докажут, что авиация НАТО им насолила. Это технически невозможно.

Ну а поляки и прочие натовцы в подобной ситуации могут всегда заявить: "Нас там нет, мы не при чем. Это украинцы сами все сбивают, а мы только наблюдаем и патрулируем".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня ясно дал понять, что такая опция рассматривается. Думаю, негласно соответствующее решение уже принято, поскольку совсем не отвечать на запуск российских дронов в польское небо было бы чистым самоубийством для НАТО.

