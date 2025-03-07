Сбивать ракеты без Patriot: как западный проект SkyShield закроет украинское небо

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Группа бывших министров обороны, глав МИД и генералов НАТО выступила с инициативой создания SkyShield — системы защиты воздушного пространства Украины от ракетных атак России. Это не просто идея, а продуманный план, который может изменить ход войны.

В проекте участвуют бывшие военные и политики из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Польши и стран Балтии. Среди них — Бен Ходжес и Филип Бридлав, экс-командующие армии США в Европе, Питер Маккей, бывший министр обороны Канады, а также экс-премьеры и депутаты Европарламента.

SkyShield не является официальной миссией НАТО, но формируется коалицией европейских стран, готовых предоставить военные самолеты и инфраструктуру. Это позволит избежать формального привлечения Альянса, одновременно используя его разведывательные и командные мощности.

Как это будет работать

Проект предусматривает развертывание 120 современных истребителей — F-16, F-16AM/BM, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 и JAS 39 Gripen. Эти самолеты будут взлетать с европейских баз, выполняя боевое патрулирование и обеспечивая защиту Украины от крылатых ракет и беспилотников.

Для эффективной работы системы также понадобятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AEW&C), топливозаправщики и разведывательные дроны. Они будут следить за воздушным пространством, оперативно передавая данные украинским ПВО.

В документе отмечается, что развертывание 120 самолетов — это реалистичная задача для Европы. В 1999 году в Косово НАТО использовало более 1000 боевых машин в значительно более сложных условиях. В этом случае речь идет об операции гораздо меньшего масштаба, которая будет происходить над безопасной территорией Украины.

Что это дает

Во-первых, система предотвратит разрушение украинских городов и инфраструктуры, защищая их от ракетных атак. Это означает, что сотни тысяч жизней будут спасены, а энергетическая система страны сможет работать без перебоев.

Во-вторых, это уменьшит нагрузку на наши ПВО и позволит украинским ВВС сосредоточиться на восточном фронте, что увеличит их возможности в сдерживании российской армии.

В-третьих, SkyShield откроет Украине доступ к техническим стандартам НАТО. На нашей территории появятся центры обслуживания и ремонта западной авиации, что упростит интеграцию в Альянс.

Наконец, экономический эффект тоже будет значительным. Безопасное небо позволит украинским портам работать без перебоев, что особенно важно для экспорта зерна и восстановления экономики. Кроме того, защита инфраструктуры повысит доверие инвесторов и создаст условия для возвращения беженцев.

Зеленым цветом обозначена территория Украины, которую защитит проект SkyShield

А что РФ

Авторы проекта считают, что риск военной эскалации минимален. Россия за последние годы неоднократно демонстрировала, что, несмотря на агрессивную риторику, избегает прямых столкновений с Западом. НАТО уже 21 год патрулирует Балтику, регулярно перехватывая российские самолеты в международном воздушном пространстве, но это ни разу не привело к открытому конфликту. В Сирии российские ВКС также действовали осторожно, стараясь не вступать в противостояние с западной коалицией.

Кроме того, SkyShield не предусматривает вторжения в российское воздушное пространство. Самолеты будут работать в зоне, где Россия уже давно не рискует появляться. Так что Кремль, скорее всего, ограничится стандартным набором угроз, дипломатических заявлений и кибератак.

Но главный вопрос — не в реакции Москвы, а в том, как долго Европа готова наблюдать за разрушением Украины, не используя очевидные возможности для ее защиты.

SkyShield не станет оружием победы, но он изменит саму логику войны. Если Украина получит полноценный воздушный щит, Россия окажется в новой реальности:

ракетные удары больше не будут работать как инструмент давления;

российская армия потеряет одно из важнейших тактических преимуществ.

SkyShield — это не акт доброй воли, а один из способов закрыть одну из самых уязвимых дыр в системе европейской безопасности, пока еще есть время. Вопрос лишь не в том, хочет ли Европа создать этот воздушный щит. Вопрос в том, что будет, если она этого не сделает. Без серьезных оборонных решений эта война затянется на годы, разрушая не только Украину, но и ослабляя сам Запад.

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