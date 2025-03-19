Трамп проиграет в хоккей: зачем Путин привязал тему спорта к переговорам о войне

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Если вы читали полное заявление Кремля по итогам разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, попробуйте взглянуть на него иначе.

Начните с конца.

Ведь самое важное для Путина — именно там. И это не Украина, не Ближний Восток и, представьте себе, даже не хуситы.

Важно, что общего коммюнике по итогам разговора не было, а значит, каждая сторона обнародовала все, что ей было важнее. В заключительной части, которая хорошо всем запомнится, Кремль выразил нескрываемую радость от солидарного голосования США и России в ООН, о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике (это в разговоре с президентом страны, которая наложила на нее, пожалуй, самый большой пакет санкций!!!) и... хоккее.

Москва выстраивает свою стратегию осторожно, но настойчиво. Там прекрасно понимают, какой эффект произвела позиция США по резолюции по Украине. Можно было бы промолчать, прошло уже немало времени, но именно этот момент Кремль вынес в итоговый текст разговора с Трампом. И это очень не тонкий намек на раскол Запада: если Белый дом начнет действовать в ООН отдельно от Брюсселя и Лондона, о единой антироссийской линии можно забыть. Но Вашингтону не просто безразличны старые правила — ему на них плевать так же, как и Москве. А значит, между Россией и США снова возможны договоренности.

Как в старые добрые времена Фото: Kremlin.ru

Однако геополитика — не единственный мотив. В заявлении говорится о "нормализации двусторонних отношений в свете особой (что?!?!!) ответственности России и США". Это ключевой момент. Кремль отчаянно пытается вернуться в глобальную экономику, даже несмотря на войну. России жизненно важно снова стать частью мирового рынка. А значит, санкции должны ослабнуть. Все разговоры о "перспективах сотрудничества" — не что иное, как завуалированное предложение: можно же договориться, найти возможности, провернуть сделки. Make some deal.

И вот тут появляется хоккей. Но это не про спорт. Это образ старой доброй "дружбы народов", который у обоих стариков вызывает ностальгические ассоциации с эпохой "холодной войны" — но без санкций, без войны и ядерных угроз.

Россия пытается снова выглядеть "нормальной" страной. С которой можно вести дела, запускать ракеты в космос, менять цыган на медведей и проводить совместные мероприятия. Мол, "Давайте уже жить дружно", пока мы параллельно будем убивать, грабить, насиловать и плевать в лицо международному праву.

В конце концов, чем вы хуже — давайте плевать им в лицо вместе.

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