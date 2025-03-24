Украину сравнили с ХАМАСом: как интервью Уиткоффа показывает сдвиг мозгов у нового правительства США

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Я не знаю, как вы, но история с портретом держала меня в ступоре все утро.

Я решил потратить время и пересмотрел интервью спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа полностью.

И я в шоке.

Не от цинизма, мы выросли за эти два месяца и этим уже никого не удивишь. (Хотя так и не понятно, в какой момент мы перешли от риторики "Россия — страна-агрессор" к сравнению Украины с ХАМАСом, а там есть и такое).

Шок — от общей картины, которая вырисовывается в головах людей, реально влияющих на мир. Уже даже не важно, как мы дошли до этой точки. Но по тому, как именно они моделируют реальность в Украине, хорошо видно глубину сдвига во внешнеполитическом мышлении крупнейшей экономики планеты.

Стивен Уиткофф — не просто чиновник. Это, вероятно, самый давний и близкий друг Дональда Трампа в нынешней администрации. Они знакомы еще с 1980-х, когда Уиткофф был юристом по делам недвижимости, а Трамп — его клиентом. Их связь давно стала личной. И сегодня именно Уиткофф выполняет самые деликатные поручения президента. Он озвучивает не только свое видение, но и настроение в самом центре новой политики США.

В интервью Уиткофф называет главной темой этой войны "пять регионов", где состоялись "референдумы", на которых "80–90% людей высказались за то, чтобы быть под властью России". В его риторике нет никакого сомнения в легитимности этих процессов — это называется "волеизъявлением". Зато слова "оккупация" или "аннексия" не употребляются вообще.

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"Слон в комнате": Виткофф назвал ключевую проблему остановки войны с РФ и вспомнил о референдумах

Фактическую аннексию территорий он описывает как "возвращение": "Россия вернула эти пять регионов. У нее есть Крым. Она получила то, что хотела." Эта формулировка — не случайность. Она отражает то, как конфликт видится из Вашингтона: как уже решенный вопрос, который нужно политически зафиксировать, но проблемой на этом пути является "слон в комнате" — Конституция Украины.

Далее — прямое сравнение: вступление Украины в НАТО приравнивается к присутствию ХАМАС на границе с Израилем. В этой логике — Украина не имеет права на союзы по безопасности, потому что это "угроза".

Прямо звучит почти угроза о проведении выборов, мол "Украина будет преодолена", Владимир Зеленский может не удержаться, потому что "против него — ядерная держава с населением в четыре раза больше". И "сейчас — лучшее время заключать сделку", поскольку "Путин протянул руку через стол" президенту Дональду Трампу.

Что интересно, Уиткофф уверен, что все время войны американцы "терпели цензуру", которая не позволяла им "услышать другую сторону". То есть — Россию, которую теперь надо выслушать, потому что мир давно хочет видеть, как США и Россия "делают добрые дела вместе": координируют энергетику в Арктике, делят морские пути, поставляют LNG-газ в Европу, развивают искусственный интеллект и ведут диалог по Ирану.

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