"Мы уже недалеко от этого": Уиткофф озвучил конечную цель 30-дневного перемирия между Украиной и РФ

По словам спецпредставителя Трампа, Белый дом существенно "сузил" круг вопросов в переговорах, а временное перемирие должно стать основой для полного завершения войны.

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Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, во время которого выразил собственный положительный настрой на урегулирование российско-украинской войны. Во время разговора он рассказал в частности о целях текущего этапа переговоров, которые ведут США с обеими сторонами военного конфликта, а также прокомментировал ситуацию на фронте и рассказал, что будет решаться во время 30-дневного перемирия между переговорными делегациями. Соответствующее интервью обнародовал сам журналист на своем канале в YouTube ночью на 22 марта.

Переговорный процесс, который сейчас продолжается и должен продолжиться уже вскоре в Саудовской Аравии путем проведения косвенных диалогов между Россией и Украиной, имеет целью достижение перемирия на 30 дней, как сообщил Уиткофф. Уже от него США будут отталкиваться, что делать дальше для заключения длительного и стабильного мира между сторонами.

"Конечная цель — 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня", — рассказал спецпредставитель Трампа.

Говоря о дальнейших шагах в достижении мира, он также повторил уже знакомые слова президента США Дональда Трампа о том, что в Курской области РФ ВСУ якобы попали под окружение. Однако эти слова уже опровергла американская разведка ранее.

"Мы уже недалеко от этого (прекращения огня — ред.), но 30-дневное прекращение огня — это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на фронте, именно поэтому я начал с Курска", — рассказал Уиткофф.

В то же время спецпредставитель Трампа вспомнил и о других направлениях фронта, отметив, что граница между Украиной и Россией простирается на 2 тысячи километров. По его словам, по всей линии фронта постоянно происходят от 70 до 90 боевых столкновений между украинскими защитниками и российской армией, что "требует обсуждения их прекращения".

Напоследок Уиткофф добавил, что США сумели существенно "сузить круг вопросов", а себя назвал оптимистом и заверил собеседника в том, что Белый дом сможет достичь прекращения войны в Украине.

Напомним, 19 марта Стив Уиткофф заявил, что полного прекращения огня в Украине можно достичь всего в течение нескольких недель.

16 марта спецпредставитель Трампа сообщал о том, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже на следующей неделе.