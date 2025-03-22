"Ми вже недалеко від цього": Віткофф озвучив кінцеву мету 30-денного перемир'я між Україною та РФ

За словами спецпредставника Трампа, Білий дім суттєво "звузив" коло питань у переговорах, а тимчасове перемир'я має стати основою для цілковитого завершення війни.

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Спецпредставник Трампа Стів Віткофф дав інтерв'ю відомому американському журналісту Такеру Карлсону, під час якого висловив власне позитивне налаштування на врегулювання російсько-української війни. Під час розмови він розповів зокрема про цілі поточного етапу переговорів, які ведуть США з обома сторонами воєнного конфлікту, а також прокоментував ситуацію на фронті та розповів, що буде вирішуватися під час 30-денного перемир'я між переговорними делегаціями. Відповідне інтерв'ю оприлюднив сам журналіст на своєму каналі у YouTube уночі на 22 березня.

Переговорний процес, який наразі триває та має продовжитися вже незабаром у Саудівській Аравії шляхом проведення непрямих діалогів між Росією та Україною, має на меті досягнення перемир'я на 30 днів, як повідомив Віткофф. Вже від нього США будуть відштовхуватися, що робити далі задля укладення тривалого та стабільного миру між сторонами.

"Кінцева мета – 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню", — розповів спецпредставник Трампа.

Говорячи про подальші кроки у досягненні миру, він також повторив вже знайомі слова президента США Дональда Трампа про те, що у Курській області РФ ЗСУ начебто потрапили під оточення. Однак ці слова уже спростувала американська розвідка раніше.

"Ми вже недалеко від цього (припинення вогню — ред.), але 30-денне припинення вогню — це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на фронті, саме тому я почав з Курська", — розповів Віткофф.

Водночас спецпредставник Трампа згадав і про інші напрямки фронту, зазначивши, що кордон між Україною та Росією простягається на 2 тисячі кілометрів. За його словами, по всій лінії фронту постійно відбуваються від 70 до 90 бойових зіткнень між українськими оборонцями та російською армією, що "потребує обговорення їх припинення".

Наостанок Віткофф додав, що США зуміли суттєво "звузити коло питань", а себе назвав оптимістом та запевнив співрозмовника у тому, що Білий дім зможе досягти припинення війни в Україні.

Нагадаємо, 19 березня Стів Віткофф заявив, що повного припинення вогню в Україні можна досягти всього упродовж кількох тижнів.

16 березня спецпредставник Трампа повідомляв про те, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися вже наступного тижня.