"Човникова дипломатія": між Україною та РФ пройдуть непрямі переговори в Ер-Ріяді, — Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог каже, що США планують застосувати в Саудівській Аравії "човникову дипломатію", щоб з'ясувати умови України та РФ.

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Сполучені штати під час мирних переговорів у Саудівській Аравії планують провести "непрямі" перемовини між російською та українською делегаціями, щоб визначити вимоги та умови від кожної сторони, сказав спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю NBS news 20 березня.

Кіт Келлог говорить, що в перемовинах в Ер-Ріяді США проведуть непрямі переговори між Україною та РФ. На відео з 6:50.

Він зазначив, що у перемовинах в Ер-Ріяді візьмуть участь "технічні групи". Між ними проведуть "непрямі переговори": делегації знаходитимуться в різних кімнатах, і американські перемовники по черзі звертатимуться до кожної зі сторін.

"В основному ви кажете: "Добре, які ваші умови?" Потім ви звертаєтеся до іншої сторони: "Які ваші умови?" По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді", — пояснив Кіт Келлог.

За словами спецпредставника Трампа, від Сполучених Штатів у переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та директор з політичного планування Державного департаменту США Майкл Антон.

Переговори щодо 30-денного перемир'я: деталі

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло сказав, що зустріч української та американської делегації щодо припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів відбудеться в Саудівській Аравії 24 березня.

Радник президента Російської Федерації із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков 20 березня оголосив, хто братиме участь у переговорах зі США щодо перемир'я на 30 днів, які планується провести в Ер-Ріяді 24 березня. За його словами, від Росії візьмуть участь сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 19 березня казав, що регламент 30-денного перемир'я буде узгоджено на рівні адміністрацій США, України та РФ якнайшвидше, але російська сторона може затягувати час.

Журналісти Sky News із посиланням на неназвані українські джерела 19 березня писали, що Україна та РФ не узгодили деталі часткового припинення ударів по енергооб'єктах і на сьогодні не зрозуміло, як буде контролюватися режим тиші.