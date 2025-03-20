Не міністри: у Кремлі оголосили склад делегації на переговорах зі США щодо перемир'я

Кремль надсилає на переговори зі США сенатора, який вихвалявся крадіжкою 700 тисяч українських дітей, та ексначальника П'ятої служби ФСБ, який вербував українських політиків та підприємців.

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Радник президента Російської Федерації із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков оголосив імена двох представників Кремля, які будуть брати участь у переговорах щодо 30-денного перемир'я. Рівень російського представництва — сенатор Державної думи та працівник Федеральної служби безпеки. Про це написало росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі.

Заява Ушакова з'явилась 20 березня, через дві доби після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа щодо режиму припинення вогню в Україні. Радник очільника Кремля назвав двох членів делегації, які говоритимуть з американцями щодо перемир'я. З його слів, у Ер-Ріяді зустріч відбудеться 24 березня і у ній візьмуть участь сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. Ушаков зауважив, що Білий дім також визначився з делегацією: про деталі не розповів. Представник Путіна висловив сподівання на результативність майбутньої зустрічі.

"Ми сподіваємося, що консультації, які відбудуться в понеділок, будуть продуктивними", — заявив він.

30-денне перемир'я — деталі

Фокус писав про росіян, яких Кремль надсилає консультуватись у Ер-Ріяд.

Сергій Беседа — генерал ФСБ РФ, який, зі слів глави ГУР Міноборони Кирила Буданова, найбільше шкодить Україні. Напрямок його роботи — вербування українських політиків, бізнесменів та інших громадян для роботи на користь росіян. Беседа раніше очолював 5 службу ФСБ. У перші дні російського вторгнення його ненадовго затримали за провал агентурної роботи, але потім випустили, щоб він продовжив шкодити українцям, пояснив Буданов. У серпні 2024 року хакери дістались до листування нового керівника 5-го відділу — генерала Олексія Комкова. З листування випливає, що його попередник дійсно потрапив в опалу через провали в Україні, а також через корупцію.

Григорій Карасін коментував інцидент 2019 року — захоплення у Азовському морі українських моряків російськими спецслужбами. На думку сенатора Держдуми, Україна повинна пообіцяти, що посадить моряків до в'язниці, і на цих умовах їх повернуть. Під час війни, влітку 2023 року, Карасін повідомив, що на російську територію вивезли 700 тис. українських дітей.

Зазначимо, 18 березня відбулась телефонна розмова Путіна і Трампа, після чого з'явились дещо різні коментарі обох сторін щодо результатів спілкування. Кремль вже через 15 хвилин опублікував пресреліз, у якому ішлося про можливу згоду на припинення ударів по українській енергетиці, якщо Україна погодиться робити те ж саме. Через годину Білий дім заявив, що переговори пройшли успішно, а про подальше перемир'я будуть спілкуватись на новому раунді у Саудівській Аравії.

Нагадуємо, 20 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова озвучила умови, за яких Кремль погодиться на повне 30-денне перемир'я.