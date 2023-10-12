"Накоїв багато зла": Буданов розповів про генерала ФСБ, який найбільше шкодить Україні

За словами начальника ГУР, Сергій Бесєда на початку війни кілька днів провів у СІЗО, але тепер на свободі і намагається завербувати українських політиків та бізнесменів.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу визнав, що війну в Україні Кремль планує вести до 2025 року. При цьому російська влада впевнена, що все іде за планом, що суперечить сподіванням 2022 року, коли хотіли "взяти Київ за три дні". Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про генерала ФСБ РФ, довоєнна робота якого призвела до російського вторгнення — про Сергія Бесєду. Також розвідник сказав кілька слів про інших очільників силовиків Росії. Про дії генералітету Путіна ідеться у розмові з журналістом порталу "Українська правда".

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Зі слів Буданова, генерал ФСБ Сергій Бесєда у перші дні війни на певний час був відсторонений від роботи. Пізніше його повернули на посаду і він продовжив шкодити: "Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь Україні".

Головна сфера діяльності генерала, який очолює 5-у службу ФСБ — операції в Україні. Зокрема, спецагенти Кремля намагаються дістати до політиків, бізнесменів тощо. Однак наразі Буданов не може сказати, чи вдалось росіянам когось завербувати — цими питаннями займається СБУ.

Також офіцер ГУР відзначив роботу російської розвідки. З його слів, вона провалила агентурну роботу. Однак військова розвідка успішно запускає диверсійні групи на Чернігівщину та Сумщину. Крім того, у росіян є успіхи в шпигунстві за допомогою технічних засобів:

"Радіоелектронна й кіберрозвідка на дуже високому рівні знаходиться. На максимально високому, я б сказав".

Буданов про генералітет та політиків РФ — деталі

Бесєда — росіянин, який "завжди приносив проблеми Україні", стверджує голова ГУР. Генерал "накоїв багато зла", але за все відповість, впевнений український офіцер.

Буданов також згадав про діяльність інших російських генералів та політиків. Зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу зумів вберегти вплив після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червні 2023 року. На будь-яке рішення Кремля впливає голова Адміністрації президента РФ Антон Вайно, а економічними рішеннями займається його перший заступник Сергій Кирієнко.

Зазначимо, Сергій Бесєда (або Беседа) — 69-річний начальник 5 служби ФСБ, який в лютому 2014 року, у розпал Революції Гідності, особисто перебував у Києві. У перші тижні вторгнення РФ ЗМІ повідомляли про затримання Бесєди. Офіцера ФСБ підозрювали в тому, що він не вірно інформував президента Росії Володимира Путіна щодо суспільних настроїв в Україні.

У інтерв'ю Буданов розповів про долю прибічників Путіна — Євгена Пригожина та очільника Чечні Рамзана Кадирова. З його слів, щодо першого у них немає фактів, які б на 100% підтверджували загибель під час підриву літака у серпні 2023 року.

Нагадуємо, голова ГУР Міноборони повідомив про три спроби розвідників звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів. Перша спроба відбулась через 6 місяців після початку окупації — у серпні 2022 року. Між тим у серпні-вересні 2023 року ГУР провела низку успішних операцій в Криму: експерти підсумували результати роботи розвідників.