"Можна запудрити мізки мільйонам": Путін заявив, що РФ не починала війну в Україні (відео)

За словами президента Росії, Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, почавши проти нього війну і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не починала війну в Україні. За його словами, Москва хоче закінчити війну, яку Україна "почала" проти Донбасу. Про це глава Кремля заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай" 5 жовтня.

За словами Путіна, у Києві 2014-го року нібито стався антиконституційний державний переворот, а нова влада потім "залякувала" кримчан етнічними чистками.

Глава Кремля натякнув, що Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, почавши проти нього війну, і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".

"Можна запудрити мізки мільйонам людей, але ви знаєте, що відбувалося — натуральна війна на Донбасі", — сказав Путін.

Путін заявив, що Росія не починала війну в Україні

Путін заявив, що РФ не починала війни: реакція України

Радник глави Офісу України Михайло Подоляк у себе в Telegram повідомив, що Путін зробив свої заяви на тлі авіаційного удару по лікарні в Херсоні та умисного ракетного удару по цивільному кафе на Харківщині з одномоментним убивством великої кількості цивільних.

"Брехня — це правда", "війна — це мир" — класична поведінка безумовного злочинця, який навмисне увірвався до чужої суверенної країни заради єдиної мети — масштабного знищення українців і масштабного руйнування всього українського", — заявив Подоляк.

За його словами, глава Кремля має опинитися на лаві підсудних.

Нагадаємо, що 4 жовтня Путін заявив, що в Європі багато прихильників РФ, але вони поводяться тихо. За словами глави Кремля, світ позбувається диктатури окремих країн, які роблять спроби "загнати інших в економічну кабалу". Російський президент хотів би взяти під захист "наших друзів у Європі, яких багато" і які вважають, що сім'я має посідати перше місце в списку цінностей.