За словами голови Кремля, світ позбувається диктатури окремих країн, які роблять спроби "загнати інших в економічну кабалу".

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На III Міжнародній олімпіаді з фінансової безпеки в Сочі 4 жовтня російський президент Володимир Путін знову звернувся до однієї зі своїх улюблених тем про "традиційні цінності" і сім'ю. Він заявив, що багато хто в Європі поділяє погляди кремлівського керівництва, але вважає за краще не висловлювати своєї думки. Про це повідомляє "РИА Новости".

Російський президент хотів би взяти під захист "наших друзів у Європі, яких багато" і які вважають, що сім'я має посідати перше місце у списку цінностей.

"Люди, які вважають, що традиційні цінності, зокрема сімейні, померли, вони поводяться дуже агресивно. Особливо в Північній Америці, в Європі, але людей, які поділяють наші погляди, досить багато в європейських країнах. Я б сказав дуже багато, вони просто поводяться тихіше".

"Економічна кабала"

На форумі Путін також заявив, що світ позбувається диктатури окремих країн, які, за його словами, роблять спроби "загнати інших в економічну кабалу".

"Світ поступово позбувається диктатури такої фінансово-економічної моделі, метою якої є тільки загнати в борги, в кабалу, перетворити на економічні колонії, позбавити ресурсів для розвитку цілі регіони світу", — сказав Путін, додавши, що сучасні технології надають нові можливості і для громадян, і для підприємницької спільноти.

"Дозволяють державам створювати, підтримувати громадські, фінансові інститути, що відображають нову реальність багатополярного світу. Розвивати більш зручні та безпечні системи міжнародних платежів", — зазначив він.

Нагадаємо, що російська сторона для відновлення зернової угоди вимагає підключити "Россельхозбанк" до системи платежів SWIFT.

Також повідомлялося, що у ЗМІ склали інтерактивну карту пропагандистів РФ. У публікації описано і діяльність колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона.