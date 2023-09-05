Відновлення зернової угоди: Ердоган назвав дві специфічні вимоги Кремля

За словами президента Туреччини, Росія щорічно експортує 120-130 млн тонн зерна, але російські банки відключені від системи SWIFT, і тому транзакції неможливі.

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У вівторок, 5 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що у Кремля є дві конкретні вимоги щодо продовження зернової ініціативи. Про це повідомляє CNN.

Російська сторона назвала дві вимоги для продовження зернової угоди. За словами Ердогана, це:

Підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT

Страхування суден, що використовуються для перевезення зерна в порти Європи.

Ердоган зазначив, що Росія щорічно експортує 120-130 млн тонн зерна, після підтвердження продажу гроші мають бути перераховані, проте російські банки відключені від системи SWIFT, і тому транзакції неможливі.

Крім того, судна, що перевозять зерно, мають бути застраховані, щоб вони могли перевозити товари в Європу та інші порти. Однак через введені санкції "британська страхова компанія не страхує судна", пояснив Ердоган.

Нагадаємо, що Дмитро Леушкін, гендиректор і засновник Prime Group TM, пояснив, що буде з українською кукурудзою і пшеницею після того, як Ердоган не домовився з Путіним.

Також повідомлялося, що 4 вересня в Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії. Головною темою переговорів була зернова ініціатива. РФ готова до її відновлення після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.