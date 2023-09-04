Зернова угода, війна в Україні: про що говорили Путін та Ердоган у Сочі (відео)

Під час перемовин найбільше часу приділяли питанню зернової угоди. Росія готова до її відновлення після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 4 вересня заявив, що Анкара готова стати посередником у проведенні переговорів між Україною та Росією. Про це повідомило російське видання "ТАРС".

Російський президент наголосив, що з РФ ніхто не обговорював нові мирні ініціативи щодо війни в Україні, тоді як від попередніх Київ відмовився. Тоді як Росія ніколи не відмовлялася від жодного посередництва щодо врегулювання ситуації на території України. Також Володимир Путін подякував Ердогану за його зусилля щодо врегулювання конфлікту.

Крім цього, на переговорах турецький та російський лідери обговорили питання зернової угоди. Зокрема, Ердоган заявив, що їм так і не вдалося домовитися про ефективні альтернативи зерновій угоді. Проте Туреччина підготувала новий пакет пропозицій щодо її відновлення. Також турецький президент погодився поставляти російське борошно.

Президент РФ Володимир Путін зазначив, що Росію "змусили" прийняти рішення щодо завершення зернової угоди, оскільки західні країни блокували виконання російських вимог. Крім цього, він заявив, що Захід обманював Росію щодо гуманітарних цілей зернової угоди. З його слів, припинення угоди не вплинуло на глобальні продовольчі ринки, оскільки ціни продовжують знижуватися. Але Москва готова до відновлення угоди, проте відразу після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Підсумок зустрічі Ердогана та Путіна

Як повідомляє російське видання "РІА Новини", за підсумками зустрічі Путіна та Ердогана не підписуватись жодних документів.

Нагадаємо, 4 вересня в російське місто Сочі прилетів турецький президент Реджеп Таїп Ердоган для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. В аеропорту його зустріли заступник губернатора Краснодарського краю Олександр Руппель, мер Олексій Копайгородський, заступник генерального директора департаменту державного протоколу МЗС РФ Ігор Богдашев, посол Туреччини в Москві Мехмет Самсар.

Під час зустрічі двох президентів російський перекладач обмовився, перекладаючи слова турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана та сказав про війну між Росією та Туреччиною, а не Україною.