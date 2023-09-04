"Між Росією та Туреччиною війна": перекладач обмовився на зустрічі Путіна та Ердогана в Сочі (відео)

Росіянин, перекладаючи слова турецького президента обмовився, проте швидко виправився.

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Російський перекладач мало не почав війну між Російської Федерацією та Туреччиною, коли перекладав слова турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на переговорах з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі 4 вересня. Трансляцію зустрічі вели росЗМІ.

Проте перекладач швидко виправився.

"Між Росією та Туреччиною війна, еее… між Україною та Росією", — сказав росіянин, перекладаючи слова турецького президента російською мовою.

Переговори Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана

У понеділок 4 вересня в російському місті Сочі відбулася зустріч російського президента Володимира Путіна та турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. В аеропорту Сочі Ердогана зустріли заступник губернатора Краснодарського краю Олександр Руппель, мер Олексій Копайгородський, заступник генерального директора департаменту державного протоколу МЗС РФ Ігор Богдашев, посол Туреччини в Москві Мехмет Самсар.

Зі слів Путіна, на зустрічі було заплановано обговорити питання "зернової угоди, українського конфлікту, ситуації в Сирії та інші питання двостороннього і багатостороннього характеру".

Нагадаємо, 1 вересня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зустріч президента Російської Федерації та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана є важливою для самої Туреччини, адже країна перебуває у скрутному економічному стані.

Вперше про зустріч двох президентів стало відомо 2 серпня. Тоді росЗМІ з посиланням на канцелярію турецького лідера повідомляли про те, що Ердоган та Путін домовилися про проведення спільної зустрічі під час телефонної розмови.