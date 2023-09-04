"Между Россией и Турцией война": переводчик оговорился на встрече Путина и Эрдогана в Сочи (видео)

Россиянин, переводя слова турецкого президента оговорился, однако быстро исправился.

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Российский переводчик чуть не начал войну между Российской Федерацией и Турцией, когда переводил слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября. Трансляцию встречи вели росСМИ.

Однако переводчик быстро исправился.

"Между Россией и Турцией война, эээ… между Украиной и Россией", — сказал россиянин, переводя слова турецкого президента на русский язык.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

В понедельник 4 сентября в российском городе Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В аэропорту Сочи Эрдогана встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

По словам Путина, на встрече было запланировано обсудить вопросы "зерновой сделки, украинского конфликта, ситуации в Сирии и другие вопросы двустороннего и многостороннего характера".

Напомним, 1 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча президента Российской Федерации и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана является важной для самой Турции, ведь страна находится в трудном экономическом состоянии.

Впервые о встрече двух президентов стало известно 2 августа. Тогда росСМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщали о том, что Эрдоган и Путин договорились о проведении совместной встречи во время телефонного разговора.