"Относись с уважением к себе": у Зеленского отреагировали на будущий визит Эрдогана к Путину

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, эта встреча важна для Турции, учитывая то, в каком экономическом состоянии она находится.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Турция получает от России необходимые ресурсы с демпингом. Он сделал это заявление в комментарии к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Российскую Федерацию, передает 24 Каналу.

В соответствии с его высказыванием, этот шаг важен для Турции в настоящее время, особенно учитывая трудное экономическое положение, в котором она находится.

"Моя позиция немножко иная, безотносительно к Эрдогану. Я считаю, что, если ты хочешь иметь определенную репутацию, ты должен с уважением относиться к себе. "Путин, тебе что-то нужно — приходи сюда. Если ты не хочешь, тогда мы считаем, что ты никто", — сказал Подоляк.

Советник также подчеркнул, что в данном контексте Турция может обрести репутацию мирового лидера.

"А если ты едешь к человеку, который сегодня боится выйти из кабинета и пройтись без охраны три метра — это будет означать, что репутация — ничто в современном мире. При этом ты претендуешь на статус мощного регионального лидера, который должен заниматься безопасностью Черноморской акватории, например", — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Российскую Федерацию в первых числах сентября. Там он проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что впервые о будущей встрече двух лидеров стало известно 2 августа. Российские СМИ, ссылаясь на канцелярию турецкого президента, начали писать, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились лично встретиться в ближайшее время, однако точной даты не сообщали