Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября, — росСМИ

Турецкий анонимный источник поделился, что Реджеп Тайип Эрдоган все же приедет в Россию для переговоров с коллегой. Информация официально не подтверждалась представителями стран.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Российскую Федерацию в первых числах сентября. Там он проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил дипломатический турецкий источник в комментарии росСМИ 24 августа.

Предварительно, переговоры пройдут в городе Сочи уже через несколько недель.

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи", — говорится в сообщении.

В Турции и России официально не называли дату переговоров, однако Реджеп Тайип Эрдоган не исключал варианта, что это произойдет осенью. Ранее телеканал NTV также отмечал, что переговоры пройдут на территории Российской Федерации, о чем сообщили источники в администрации турецкого главы государства.

К слову, в сентябре в Москву приедет также глава МИД Турции Хакан Фидан, который планирует провести переговоры о возобновлении зерновой сделки, о чем писала газета Milliyet. Перед этим он также посетит Киев, где будут оговорены те же вопросы.

Напомним, что впервые о будущей встрече двух лидеров стало известно 2 августа. Российские СМИ, ссылаясь на канцелярию турецкого президента, начали писать, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились лично встретиться в ближайшее время, однако точной даты не сообщали.

Сначала была информаци от журналистов Турции, что переговоры пройдут на территории Турции, но позже информация не подтвердилась.