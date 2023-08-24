Путін і Ердоган проведуть переговори в Сочі 4 вересня, — росЗМІ

Турецьке анонімне джерело поділилося, що Реджеп Таїп Ердоган все ж таки приїде в Росію для перемовин із колегою. Інформація офіційно не підтверджувалася представниками країн.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Російську Федерацію в перших числах вересня. Там він проведе переговори зі своїм колегою Володимиром Путіним. Про це повідомило дипломатичне турецьке джерело в коментарі росЗМІ 24 серпня.

Попередньо, переговори відбудуться в місті Сочі вже за кілька тижнів.

"Зустріч президентів планується в Росії. Можлива дата — 4 вересня, у Сочі", — ідеться в повідомленні.

У Туреччині та Росії офіційно не називали дату переговорів, проте Реджеп Таїп Ердоган не відкидав варіанту, що це станеться восени. Раніше телеканал NTV також зазначав, що переговори відбудуться на території Російської Федерації, про що повідомили джерела в адміністрації турецького глави держави.

До слова, у вересні до Москви приїде також глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який планує провести переговори про відновлення зернової угоди, про що писала газета Milliyet. Перед цим він також відвідає Київ, де буде обговорено ті самі питання.

Нагадаємо, що вперше про майбутню зустріч двох лідерів стало відомо 2 серпня. Російські ЗМІ, посилаючись на канцелярію турецького президента, почали писати, що Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися особисто зустрітися найближчим часом, однак точної дати не повідомляли.

Спочатку була інформація від журналістів Туреччини, що переговори відбудуться на території Туреччини, але пізніше інформація не підтвердилася.