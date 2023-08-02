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"Достигли договоренности": Путин поедет в Турцию на переговоры с Эрдоганом

президент Эрдоган, Путин, Владимир Путин, президент Турции, президент РФ
Фото: Flickr | Президент Турции Эрдоган намерен прикладывать все усилия для возобновления "зерновой сделки".

Точная дата визита пока не сообщается. Как известно, одной из тем переговоров двух лидеров может стать "зерновая сделка".

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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о проведении совместной встречи. По предварительной информации, российский лидер отправится в Турцию. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — отметили в канцелярии Эрдогана.

Точная дата визита Путина пока не сообщается.

В канцелярии также уточнили, что Эрдоган в сегодняшнем телефонном разговоре с президентом РФ заявил, что будет прикладывать все усилия для возобновления "зерновой сделки".

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка Владимир Путин сообщил о своем намерении в ближайшее время решить вопрос о встрече с турецким лидером. Президент РФ не был уверен, поедет ли он в Анкару или Эрдоган посетит Москву. По словам Путина, встреча должна была состояться еще до президентских выборов в Турции, но представители стран решили не давать политическим оппонентам Эрдогана повода для спекуляций. Переговоры двух лидеров могли расценить как "попытку оказать влияние на внутриполитический процесс" в стране.

Напомним, одной из тем предстоящей встречи может стать возвращение России к "зерновой сделке". 2 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация готова возобновить "зерновое соглашение" после выполнения условий Москвы. Речь идет об отмене санкций, наложенных на зерно и удобрения из РФ, возвращении в банки РФ системы SWIFT, разрешении торговать запчастями для сельхозтехники и разблокировании сельскохозяйственных активов, решении проблем со страхованием и фрахтованием судов, а также о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Как известно, 18 июля Москва прекратила действие "зернового соглашения", а с 20 июля анонсировала блокаду Черного моря, заявив, что будет расценивать все корабли, движущиеся в сторону украинских портов как потенциальных перевозчиков военных грузов. А страны, чей флаг вывешен на таких судах, — вовлеченными в войну на стороне Украины.